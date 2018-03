Politie bevestigt: verschillende klachten van vrouwen die gefilmd werden in kleedkamer

Gent - De politie van Gent heeft al verschillende klachten gekregen over de voyeuristische beelden van vrouwen die mogelijk gemaakt zijn in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. “De HoGent heeft zich gemeld, en er zijn nog een aantal klachten binnen gelopen”, zegt de woordvoerster van de Gentse politie zondag.

De klacht die de HoGent indiende tegen onbekenden was zaterdag al bevestigd door Johan Persyn, de woordvoerder van de hogeschool. Er zijn dus nog andere klachten ingediend, maar voor precieze aantallen verwijst ze door naar het Oost-Vlaamse parket. Dat vind het ook te vroeg om over aantallen te communiceren. “Dat zal in de loop van de week duidelijk worden”, zegt procureur Caroline Jonckers.

Onduidelijkheid over onderzoek

Het is ook nog niet helemaal duidelijk hoe het onderzoek verder zal verlopen. “Het is mogelijk dat wij, de lokale politie, het onderzoek voeren” klinkt het bij de Gentse politie. “Maar omdat de feiten mogelijk vanuit Nederland komen, kan het ook dat de federale politie het onderzoek voert, of zelfs dat het volledige onderzoek in Nederlandse handen blijft.”

Het parket sluit zich daarbij aan. “Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen hoe en wie het onderzoek zal voeren”, aldus procureur Jonckers.

De beelden van de vrouwen die stiekem gefilmd werden staan op een Nederlands internetforum. Daarop staan heel wat filmpjes en foto’s in onder meer sauna’s, zwembaden en kleedkamers. Zo staan er ook beelden op van het Nederlandse vrouwenhandbalteam dat zich omkleedt om naar de sauna te gaan.