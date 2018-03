Nieuwe actie van het leger: gebied rond politiekantoor afgezet in Salisbury

Het Britse leger heeft zondag in de zuidelijke Engelse stad Salisbury een gebied rond de politiepost Bourne Hil alsmede de stadskantoren en de parking afgesloten, dat meldt SkyNews.

Aan de bank waar Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vorige week bewusteloos zijn gevonden, zijn een ambulances aangekomen. Volgens Sky is er een “hoop activiteit” in Salisbury aan de gang en is er een bijeenkomst van het leger en ambulanceploegen. Er is ook een groot cordon ingesteld. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is.

A lot of activity and a meeting going on between ambulance crews and military personnel. #Salisbury pic.twitter.com/O38qADgaEi — Adele Robinson (@SkyNewsAdele) March 11, 2018

Kleren en bezittingen wassen uit voorzorg

Eerder kregen mensen die in het restaurant en de pub, waar de vergiftigde spion en zijn dochter waren geweest, de raad om hun kleren en andere bezittingen grondig te wassen. Dat zei Jenny Harries van Public Health England zei zondag op een persconferentie. Zei vertelde nog dat er niets bekend is over de aard van het gebruikte zenuwgif en dat de gezondheidstoestand van de Skripals “kritiek, maar stabiel” is.

Nog volgens Politiecommissaris Kier Pritchard is het belang van de zaak ondertussen “van lokaal naar regionaal, naar nationaal tot wereldwijd” is gewijzigd.