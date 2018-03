Auto aangereden door trein aan overweg in Ieper

Zondagmiddag is een trein ingereden op een personenwagen die stilstond op een overweg in Ieper. De bestuurster (56) viel stil op de sporen, maar kon zichzelf en haar dochter (19) op tijd in veiligheid brengen. De spoorwegoverang is tijdelijk buiten gebruik voor alle verkeer.

Het ongeval gebeurde iets voor 13 uur aan de spoorwegovergang in de Blauwepoorstraat in Zillebeke, een deelgemeente van de stad Ieper. De bestuurster van de wagen kwam tot stilstand op de sporen om nog onbekende redenen. De vrouw besliste daarop om samen met haar dochter de wagen te verlaten. Net op tijd, want niet veel later kwam een trein aan uit de richting van Antwerpen en onderweg naar Poperinge.

Foto: fvl

De trein raakte de wagen en kwam een 200-tal meters verder tot stilstand. Niemand van de 35 reizigers raakte gewond, zij werden met een bus weggebracht. “Er vielen geen gewonden”, klonk het bij Infrabel. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg gesloten was en normaal functioneerde. De treinreizigers werden met bussen overgebracht van de plaats van het ongeval naar het station van Ieper.”

Ten gevolge van het incident is de spoorwegovergang tijdelijk buiten gebruik voor alle verkeer. De slagbomen zijn tijdelijk buiten werking, waardoor men niet kan rijden tussen het centrum van Zillebeke en de Komenseweg in beide rijrichtingen. De verkeershinder zal vermoedelijk duren tot in de vroege vooravond.