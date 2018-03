“Landbouwfederaties gaan zich burgerlijke partij stellen” na slachthuisfraude

Brussel -

FWA, de Waalse landbouwfederatie, gaat zich burgerlijke partij stellen nadat er gesjoemel ontdekt is bij het slachthuis van Veviba in Bastenaken. Volgens FWA zou dat gebeuren samen met andere boerenorganisaties, in zogenaamd “Agrofront”. “We hebben het mondelinge akkoord van de Boerenbond, bij monde van voorzitster Sonja De Becker. We wachten nog op bevestiging van het Algemeen Boerensyndicaat”, aldus secretaris-generaal Yvan Hayez van FWA.