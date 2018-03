Drama in Mechelen: 75 minuten zeker van redding, maar toch degraderen naar tweede klasse

KV Mechelen degradeert naar tweede klasse. Nochtans zag het er 75 minuten naar uit dat Malinois zich in de match tegen Waasland-Beveren zou redden na doelpunten van Mera en Bandé. Maar na een dol slotkwartier in Eupen met vier doelpunten was dat niet genoeg om een beter doelsaldo te hebben dan de Panda’s. In de slotfase had Verdier nog twee huizenhoge kansen, maar de twee cruciale goals kwamen er niet meer. Het bleef 2-0. Bekijk van 23u de videosamenvatting van de match op Sportwereld.be!