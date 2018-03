Patiënt krijgt geamputeerd been als kussen: twee artsen geschorst in India

Twee artsen van een ziekenhuis in de Indiase stad Jhansi zijn geschorst na een wel heel vreemd voorval: ze amputeerden het been van een man en gaven het hem als hoofdkussen. Dat meldt een lokale zender.

Een 28-jarige patiënt, geïdentificeerd als Ghanshyam, werd in de spoed van het Maharani Laxmibai-ziekenhuis van Jhansi binnengebracht na een zwaar busongeval. Zijn been moest geamputeerd worden. Intussen kloeg zijn familie bij het personeel dat hij geen hoofdkussen kreeg. “Toen we na de amputatie op zijn kamer kwamen, zagen we dat men het afgezette been dan maar onder zijn hoofd geschoven had als kussen”, zo liet een verbolgen familielid weten aan tv-zender NDTV. “Toen we ons beklag deden bij de artsen, vertelden die ons dat we dan maar zelf voor een kussen moesten zorgen.”

De familie diende een klacht in tegen de behandelende artsen. “We hebben de twee artsen geschorst en er komt een onderzoek”, zo liet een woordvoerder van het ziekenhuis weten. “De fout ligt volledig bij ons.”

De publieke ziekenhuizen in India hebben een slechte naam: het personeel is onderbemand, er is te weinig materiaal en bijna geen geld. Komt daarbij dat de staat Uttar Pradesh, waar het ziekenhuis ligt, één van de armste van het land is, waar mensen soms heel lang moeten wachten op de minste behandeling.