Diep ontgoochelde Verdier ziet complot in zege van Eupen: “Dit is simpelweg schandalig”

“Dit is dramatisch, frustrerend … ongelukkig”, zo reageerde Nicolas Verdier na de degradatie van KV Mechelen. Verdier is niet alleen ontgoocheld, hij is ook gefrustreerd over de manier waarop Mechelen zakt. “Moeskroen heeft de Pro League niet gerespecteerd en liet Eupen vier scoren. Dat vind ik simpelweg schandalig.” Coach Denis van Wijk bleef wat meer op de vlakte. “We degraderen door … mysterie”, klonk het toch veelzeggend.

“Dit is een grote ontgoocheling ondanks onze overwinning”, aldus Verdier tot tranen toe bewogen in een eerste reactie. Voor Verdier was het een speciale match want de Fransman staat nog steeds op de loonlijst van Eupen, nota bene de club die in de stand nipt over Mechelen springt na een 4-0 zege tegen Moeskroen. Vele Mechelaars denken spontaan dat daar een geurtje aan is, ook Verdier.

“Naar wat ik hoor heeft Moeskroen de Pro League niet gerespecteerd”, zo suggereert Verdier dat Moeskroen de zege cadeau gaf aan Eupen. “Dit is een gebrek aan professionalisme. Dat besmeurt het imago van die club.”

Dat er iets niet pluis is, is voor Verdier zonneklaar. “Het stond 0-0 tot de 70ste minuut. Op dat moment stonden wij zelf 2-0 voor. En plots maakt Eupen er vier op 20 minuten. Dat vind ik simpelweg schandalig. Ik hoop dat de feiten geanalyseerd zullen worden.”

Van Wijk: “Surprise, surprise!”

Ook trainer Denis van Wijk zat in zak en as. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld. We hebben ons best gedaan en wonnen de wedstrijd, maar helaas hebben we niet genoeg gescoord”, klonk het aanvankelijk nuchter. “Maar als je 17 minuten voor tijd op 2-0 staat, hink je op twee gedachten. Moet je dan meer scoren, of die voorsprong verdedigen? Spijtig dat het niet lukte”, zo luidde de analyse van de man die werd aangetrokken voor missie-redding.

Van Wijk werd vervolgens geconfronteerd met de spectaculaire 4-0 zege van Eupen. “Dat het daar 4-0 werd: surprise, surprise!”, zo werd de Nederlander even sarcastisch. Suggereert van Wijk daarmee dat de twee Waalse teams het spel niet eerlijk speelden? “Dat ik moet oppassen wat ik zeg? Ik mag zeggen wat ik wil, maar ik zeg niets speciaal. Gewoon dat 2-0 niet genoeg was. We hebben goed gespeeld, maar we degraderen door... mysterie”, aldus van Wijk.

“Nu moeten we goed nadenken. Ik heb al veel meegemaakt, maar dit tikt toch wel aan”, zo besloot hij.

Voorzitter Timmermans: “Stappen achteruit zetten”

Voorzitter Johan Timmermans had zich deze zondagmiddag ook heel anders voorgesteld. “Tot een 20 minuten voor het einde zag het er heel mooi uit. Dan moesten we vaststellen dat Eupen plots begon te scoren”, zo klonk het ook insinuerend. “We hebben intussen ook al de beelden bekeken. We hebben onze bedenkingen bij het scoreverloop en de wijze waarop er in Eupen gescoord is”, aldus een aangeslagen clubvoorzitter.

Hoe moet het verder, nu deze traditieclub zakt naar 1B? “Het zal voortgaan met deze club zoals we in het verleden altijd gedaan hebben”, maakt Timmermans zich sterk. “Deze club is 15, 16 jaar geleden dood geweest, deze club is uit zijn as herrezen. Hier is al iets heel mooi neergezet”, zo probeert hij de zaak nuchter te bekijken.

Timmermans ontkent echter niet dat degradatie een stap achteruit betekent. “Wij hadden graag stappen vooruit gezet, nu moeten we eerst stappen achteruit zetten. Maar goed, de werken die gepland zijn, die gaan verder, en wij gaan proberen het verblijf in 1B te beperken tot 1 seizoen.”