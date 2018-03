Twitter niet mals voor Eupen en Moeskroen na onwaarschijnlijke slotfase: “Gigantisch reukje”

KV Mechelen zakt naar tweede klasse. Een hard verdict voor het fiere Malinwa, maar de manier waarop deed wenkbrauwen fronsen: concurrent Eupen wist zichzelf immers te redden door in de laatste twintig minuten maar liefst vier keer te scoren tegen Moeskroen. Erg opvallend, want Eupen won dit seizoen nog maar één keer met meer dan één doelpunt verschil: tegen KV Mechelen in oktober werd het 4-1 voor de Panda’s. Op Twitter waren veel voetbalfans er dan ook snel bij om dat opmerkelijke feit aan te duiden.

4-0 in Eupen. Gigantisch reukje me dunkt #kvmwbe #eupmoe

Dit is niet normaal meer. Elk seizoen gebeurt er iets onwaarschijnlijk in het competitieslot met Moeskroen! #kvmwbe #eupmoe

Altijd weer is Moeskroen erbij als het ergens stinkt in de Jupiler Pro League. 3 doelpunten op 7 minuten tijd incasseren, faut le faire. #dtz #eupmoe #kvmwbe

In alle seizoensmatchen scoorde Eupen gemiddeld 1 goal per 75 speelminuten.

In de match #EUPMOE scoorde Eupen 4 goals in 13 minuten. Dat is plots 23x efficiënter dan in de rest van het seizoen. Een mirakel! #jpl #kvmwbe #kvmechelen