COMMENTAAR. Met Van Wijk in plaats van Jankovic was KV Mechelen nooit gedegradeerd

Het onmogelijke is gebeurd. Na tien seizoenen in de Jupiler Pro League degradeert KV Mechelen in zijn elfde. Er zal nog veel gepraat worden over die 4-0 in Eupen en het duiveltje uit het doosje Toyokawa. Nicolas Verdier begon al na de wedstrijd met insinuaties richting Moeskroen. Er werden nog andere dingen verklaard in Mechelen. Zware beschuldigingen die voor hun rekening is. Je kan ook over de wenselijkheid van het doelsaldo als beslissende factor discussiëren maar het is natuurlijk al veel vroeger misgelopen bij KV Mechelen. De traditieclub met zijn grote, fantastische aanhang had nooit in deze situatie mogen verzeild geraken. Er is veel te veel misgelopen dit seizoen.