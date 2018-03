“What the f*ck is dat ding?”: mysterieuze beelden van ufo boven oceaan verbazen legerpiloten To the Stars Academy Of Arts And Science Video: YouTube -

Enkele Amerikaanse legerpiloten waren met verstomming geslagen toen ze boven de Atlantische Oceaan vlogen. Een camera kon toen vastleggen hoe een mysterieus object boven het water vloog. Voor Christopher Mellon, die vroeger nog bij de Amerikaanse geheime dienst werkte, is het tijd dat het Pentagon ufo’s serieus begint te nemen.

De beelden dateren van 2015 en werden boven de Amerikaanse Oostkust gefilmd. In een twee minuten durende video van het privaat onderzoeksbedrijf To the Stars Academy Of Arts And Science valt te zien hoe de militairen tijdens hun vlucht het object opmerken. “What the f*ck is dat ding?”, zegt een van hen nadat de sensoren van de camera de ufo met succes konden volgen.

Hoe de organisatie in het bezit kwam van de beelden, blijft een raadsel. Het gaat om een van drie incidenten waarbij legerpiloten een onbekend object hebben waargenomen. Eerder had To the Stars Academy Of Arts And Science al twee andere video’s in het openbaar gedeeld die soortgelijke incidenten toonden.

Vergelijking met 9/11

In een artikel voor The Washington Post uitte Mellon zijn bezorgdheid over de manier waarop de overheid omgaat met zulke incidenten. De man is momenteel adviseur bij de organisatie en was voordien lid van de geheime dienst onder oud-presidenten George W. Bush en Bill Clinton.

“De video’s lijken te kunnen aantonen dat er een vliegtuig bestaat dat veel beter is dan waar de Verenigde Staten of bondgenoten over beschikken”, aldus de man. “Is het mogelijk dat Rusland of China op technologisch gebied haasje-over doet met de Verenigde Staten? Of gaat dit om bewijsmateriaal dat er een buitenaardse beschaving bestaat? Helaas hebben we geen idee, aangezien we niet eens naar antwoorden zoeken.”

Wat ook de realiteit mag zijn: Mellon is er in ieder geval van overtuigd dat de overheid deze waarnemingen niet beschouwt als ernstige incidenten. Hij maakt zelfs de vergelijking met de gebeurtenissen voor 9/11, toen de CIA en de FBI inspanningen deden tegen terrorisme maar daarbij wel belangrijke fouten maakten. Zo was de CIA in het bezit van informatie over enkele kapers, maar werden die nooit uitgewisseld.