Prachtig eerbetoon aan overleden Davide Astori

Fiorentina speelde zondag zijn eerste match sinds de onverwachte dood van kapitein Davide Astori. Voor de wedstrijd hield het Artemio Franchi een minuut stilte als eerbetoon en ook na de wedstrijd werd er emotioneel gereageerd. Fiorentina wonmet 1-0.

Davide Astori was kapitein van Fiorentina en overleed vorige week zondag onverwacht in zijn slaap op hotel. Hij werd donderdag begraven in Firenze. Astori laat een vrouw en twee kinderen achter en werd 31.

Zondag speelde Fiorentina voor het eerst een wedstrijd na de dood van Astori. De thuisploeg won met 1-0 tegen Benevento, dat leverde aangrijpende beelden op na de match.

Alle handen gaan op elkaar in de 13de minuut voor Fiorentina-kapitein Davide Astori die rugnummer 13 droeg. #FiorentinaBenevento pic.twitter.com/oSlglPUgZP — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 11 maart 2018