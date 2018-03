Manchester City moet goudhaantje Agüero twee weken missen

“Tijdens de training kreeg ik last van mijn linkerknie”, legde de ploegmakker van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne uit. “De clubartsen hebben mijn knie bekeken en vastgesteld dat ik rust nodig heb. Ik ga me nu volledig richten op mijn herstel om straks weer topfit terug te keren.”

Agüero mist in ieder geval het competitieduel van City bij Stoke maandag en de komende interlands met Argentinië, tegen Italië (23 maart) en Spanje (27 maart).

During yesterday's training I had a discomfort on my left knee. The club's doctors told me I'll be back with the team in approximately two weeks. Now it's time for a full recovery!