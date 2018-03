Zeven meisjes naar ziekenhuis na ongeval met taxi

De Mercedes is zwaar beschadigd nadat hij achteraan op de taxi inreed. Foto: gsd

Roeselare / Heuvelland / Zonnebeke - Zondagmorgen gebeurde op de E403 een ongeval. Ter hoogte van de afrit Izegem-Roeselare Haven reed een Mercedes in op een taxibusje.

Het taxibusje was volgens de chauffeur onderweg van een bal in Damme naar Roeselare. Aan boord zaten zeven jonge vrouwen die een verjaardag hadden gevierd. Maar rond 5.15 uur eindigde het feest abrupt. “Plots voelde ik een harde klap”, zegt taxichauffeur Gerdy Vandenberghe van Airportservice Agnetha uit Westouter. “De motor sloeg uit en ik kon niet meer remmen. Mijn eerste bekommernis waren die meisjes. Ik kon uiteindelijk stoppen op de pechstrook door mijn handrem aan te trekken.”

De man en zijn zeven passagiers kwamen pas meer dan een kilometer na de klap tot stilstand. De jonge vrouwen waren in shock en klaagden over pijn aan de nek en de rug. Ze werden met drie ziekenwagens overgebracht naar het ziekenhuis.

Het busje werd aangereden en kwam pas een kilometer verder tot stilstand. Foto: gsd

Verrast door busje

Op de plaats waar het ongeval gebeurde, net voor de afrit naar het kanaal Roeselare-Leie, stond een ingedeukte Mercedes CLA 180 op de pechstrook. De bestuurder uit Beselare en zijn passagier bleven ongedeerd. Ze kwamen van Place2Party in Torhout toen ze op het busje inreden.

“Ik lag zelf te slapen”, zegt passagier Jeremy G. uit Lauwe. “Plots schoot ik wakker en zag ik allemaal stof opvliegen van de airbags. Mogelijk is mijn vriend achter het stuur ook even ingedommeld. Hij was zelf verrast toen dat busje plots voor zich opdoemde.”

De Mercedes raakte zwaar beschadigd. “Een flinke opdoffer voor Laurens. Hij stopte er al zijn spaargeld in en was er als de dood voor dat er een krasje op zou komen”, zeggen kennissen en zijn ouders die onmiddellijk ter plaatse kwamen. “Maar gelukkig is iedereen er nog.”