Het zag er lang goed uit voor KV Mechelen, maar de match van de waarheid is uitgedraaid op een koude douche. Eupen blijft in 1A na een 4-0 overwinning, Malinwa zakt naar 1B ondanks 2-0 overwinning tegen Waasland-Beveren. De supporters zaten dan ook in zak en as na het laatste fluitsignaal, de emoties namen de overhand...