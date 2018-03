Hoogbejaard koppel stapt samen uit het leven in De Panne

De Panne - Zondagnamiddag is een hoogbejaard koppel uit het leven gestapt in De Panne. Het echtpaar, van 86 en 87 jaar oud, sprong samen vanop de negende verdieping. Het koppel had er jarenlang gewoond, maar sinds kort waren de tachtigers erg ongelukkig omdat ze waren opgenomen in een rusthuis. Dat zou tot hun wanhoopsdaad geleid hebben. Een voorbijganger was getuige van de sprong en zag hoe de twee elkaars hand vasthielden. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de man en vrouw waren meteen overleden.

Het koppel, dat afkomstig was uit het binnenland, woonde al meer dan 30 jaar op de derde verdieping van het bewuste appartementsgebouw in de Hendrik Consciencelaan in De Panne. Maar omdat de tachtigers er fysiek niet meer even sterk voor stonden, werden ze enkele maanden geleden opgenomen in een rusthuis. Dat maakte hen erg ongelukkig en zou uiteindelijk tot hun wanhoopsdaad geleid hebben.

Af en toe keerden de tachtigers nog eens terug naar hun appartement, maar zondagnamiddag beslisten ze samen dat het de laatste keer zou zijn. Ze maakten, volgens een getuige hand in hand, een fatale sprong van de negende verdieping. De man was 86, zijn vrouw 87 jaar oud.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan steeds terecht op www.zelfmoord1813.be of het gratis nummer 1813.