Bewoners voelen zich niet meer veilig: “Da's nu al de derde keer dat auto in onze tuin belandt”

De auto miste net de muur van het huis en belandde uiteindelijk in een haag. Foto: if

Aalst / Erembodegem - In de Rooms-Hofstraat in Erembodegem is zaterdag een auto van de weg afgeraakt en in een tuin beland. “De derde keer al”, zegt bewoner Jeroen Janssens, die aandringt op maatregelen.

“Ik kreeg zaterdagochtend telefoon van mijn buurvrouw”, vertelt Jeroen Janssens, bewoner van de Rooms-Hofstraat. “Een wagen was in volle vaart van de brug in de Kaardeveldweg gereden, had de auto voor zich geraakt en was nadien tot stilstand gekomen tegen de haag, achteraan in mijn tuin. Volgens een getuige kon hij maar nipt de gevel van het huis vermijden. De 82-jarige bestuurder baande zich bijna op een ongelooflijke manier een weg door mijn zij- en achtertuin.”

Er vielen geen gewonden, maar het is wel al het derde ongeval in evenveel maanden op dezelfde plek. “Sinds de werken in de Rooms-Hofstraat is de middenberm op het kruispunt met de Kaardeveldweg verdwenen. Die mondt nu loodrecht uit op de Rooms-Hofstraat, waardoor al drie keer een auto in onze tuin is gereden. De eerste keer stond een verlichtingspaal in de weg, de tweede keer verhinderde een ijzeren constructie dat hij tegen de gevel vlamde. Ook deze keer werd de muur net vermeden, maar we stellen ons de vraag of dat de volgende keer nog zo zal zijn.”

De bewoners richten zich tot de stad. “We hopen dat hier maatregelen genomen kunnen worden voor onze veiligheid. Het kruispunt moet verder afgewerkt worden maar de plannen die nu voorliggen zullen het risico niet verminderen. We houden ons hart vast en hopen dat er toch nog ingegrepen wordt.”