Rellen na wedstrijd krijgen staartje

Brugge - Na de wedstrijd braken rellen uit op de tribunes. Daarbij kwam een Beerschotfan zwaar ten val, al zou de valpartij wel losstaan van de vechtpartijen die ontstonden. Burgemeester Landuyt wil dat de relschoppers gestraft worden.

Omdat het een risicomatch was, waren massaal politie en stewards aanwezig. “We hebben 120 stewards ingezet, dat is tientallen meer dan bij een normale wedstrijd”, aldus Marc Vanmaele, algemeen directeur Cercle Brugge. Toch kon dat niet voorkomen dat er kort na het laatste fluitsignaal rellen uitbraken. Honderden fans van Beerschot Wilrijk hadden een ticketje bemachtigd in de thuisvakken van Cercle. De supporters begonnen met stenen en stoelen te gooien. Enkele fans van Beerschot zijn naar een parking gegaan en hebben daar schade aangebracht aan verschillende wagens

“De politie had alles snel onder controle”, klinkt het bij korpschef Dirk van Nuffel. “Er was een poort blijven openstaan die eigenlijk niet open had mogen staan. Dat was de verantwoordelijkheid van de organisatie. Na middernacht werd het weer rustig en verliep de kampioenviering zonder meer incidenten.”

Stadionverbod

Tijdens de rellen raakte een Antwerpse fan zwaar ten val. Hij viel ongelukkig van de bovenste tribune met zijn gezicht naar beneden en werd in kritieke toestand afgevoerd. Intussen verkeerd hij niet meer in levensgevaar. Hij liep wel verschillende breuken op en werd gisteren geopereerd aan het hoofd.

Toch belooft het verhaal nog een staartje te krijgen. Burgemeester Landuyt (SP.A) wil een onderzoek van de zaak. Hij begrijpt niet hoe het komt dat Beerschotsupporters zomaar tickets konden kopen voor een vak van Cercle. Ook wil hij dat iedereen die betrokken was bij de rellen opgespoord wordt en gestraft wordt met een stadionverbod.

Cercle Brugge zelf riskeert een boete van tienduizenden euro’s.

De voetbalbond besliste dat de beloftenwedstrijd van Cercle tegen Beerschot Wilrijk van vandaag wordt afgelast. Er is te veel schrik dat de supporters opnieuw met elkaar op de vuist zouden gaan.