Mechelen voelt zich bekocht: zit er een reukje aan deze vier miraculeuze goals van Eupen?

Eupen heeft zich in een sensationeel slotkwartier tegen Moeskroen behoedt van degradatie naar tweede klasse. De Panda’s leken gedoemd om te zakken, maar toen ontbond invaller Toyokawa zijn duivels. De onbekende Japanner ontpopte zich tot grote redder van de Oostkantonners met drie doelpunten en een assist voor Garcia. 4-0 werd het. Meteen de grootste zege van het seizoen. De onwaarschijnlijke heropleving van Eupen zorgde voor heel wat beroering en ook bij KV Mechelen voelden ze zich bekocht door de 4-0 uitslag.

KV Mechelen had lange tijd uitzicht op de redding met een 2-0 stand tegen Waasland-Beveren. Maar de uitzinnige vreugde veranderde al snel naar pure wanhoop nadat Eupen in amper zeven minuten drie keer scoorde. Uiteindelijk zou er ook nog een vierde goal vallen in het Moeskroense doel, waardoor Eupen de reguliere competitie eindigt met een beter doelsaldo en KV Mechelen degradeert.

Eupen wist op voorhand dat het bij een zege minstens met een doelpunt meer verschil moest winnen dan KV Mechelen. Dat ze bij een 2-0 tussenstand in Mechelen plots vier keer scoorden, zorgde voor heel wat controverse op sociale media. Ook bij Mechelen voelde ze zich bekocht achteraf. KVM-coach Dennis Van Wijk kon het sarcasme niet onderdrukken. “4-0? Surprise, Surprise”, klonk de Nederlander. “We hebben goed gespeeld, maar we degraderen door... mysterie.”

“Simpelweg schandalig”

Nicolas Verdier, die nota bene door Eupen aan KV Mechelen is verhuurd, trok merkwaardig genoeg het hardst van leer door te suggereren dat Moeskroen de ruime zege cadeau heeft gedaan aan Eupen. “Naar wat ik hoor heeft Moeskroen de Pro League niet gerespecteerd. Het stond 0-0 tot de 70ste minuut. Op dat moment stonden wij zelf 2-0 voor. En plots maakt Eupen er vier op 20 minuten. Dat vind ik simpelweg schandalig. Ik hoop dat de feiten geanalyseerd zullen worden. Dit is een gebrek aan professionalisme en besmeurt het imago van die club.”

Ook Mechels voorzitter Johan Timmermans zet vraagtekens bij de eindscore in Eupen. “Tot een 20 minuten voor het einde zag het er heel mooi uit. Dan moesten we vaststellen dat Eupen plots begon te scoren”, zo klonk het ook insinuerend. “We hebben intussen ook al de beelden bekeken. We hebben onze bedenkingen bij het scoreverloop en de wijze waarop er in Eupen gescoord is.”