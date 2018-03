Regeling voor stormschade laat drie maanden op zich wachten, tot wanhoop van Vanessa en Manuel: “Het blijft hier voortdurend binnen regenen”

Herenthout -

Manuel Baekelmans en Vanessa Asnot uit Herenthout slapen al sinds half december op de sofa in hun woonkamer. Nadat een omgewaaide boom het dak van hun woning heeft beschadigd, regent het binnen in de slaapkamers. “We wachten nog altijd op de verzekeringen en we worden het beu”, zucht Vanessa.