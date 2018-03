Na elf jaar komt er een einde aan het verblijf van KV Mechelen in de Jupiler Pro League. Malinwa won dan wel met 2-0 van Waasland-Beveren, maar Eupen deed beter en won met 4-0 van Moeskroen. Pijnlijk voor KV Mechelen, dat wel genoeg kansen had om de score uit te diepen in de tweede helft. Vooral Nicolas Verdier liet de mogelijkheid op een 3-0 of zelfs 4-0 liggen...