Hondje Jack verrast wandelaars

Oostende - Een nieuw en opvallend kunstwerk dat zomaar uit het niets een prominente stek kreeg in het Leopold II park kon de voorbije dagen op heel wat belangstelling rekenen van de talrijke nieuwsgierige wandelaars.

Het werk toont een hond op een hoge sokkel, omringd door kleinere beelden van vol bewondering omhoog kijkende soortgenoten. “Het stelt Jack voor, een hond van de Engelse infanterie uit de Groote Oorlog en die in 1918 sneuvelde in de buurt van Ieper”, legt schepen van cultuur Bart Plasschaert (CD&V) uit. “Het werk van de Antwerpse kunstenaar Guillaume Bijl draagt alles titel ‘Sorry’ en maakt deel uit van het kunstevenement Beaufort dat eind deze maand in de verschillende badplaatsen officieel van start gaat en tot eind september duurt. Daarna gaat het weer weg. De kunstenaar heeft met het werk in de eerste plaats een statement willen maken over de geldigheid van monumenten.

Ode aan huisdier

Op vandaag komt het standbeeld van een hond als eerbetoon misschien belachelijk over, maar alles moet in een bepaalde tijdgeest geplaatst worden. Denken we maar aan de beelden van Leopold II, die destijds een groot eerbetoon waren, maar nu op zijn minst voor controverse zorgen als je weet wat voor wreedheden in Congo zijn gebeurd. Ik vind het kunstwerk trouwens wel een mooie ode aan het huisdier, vooral als je weet dat heel wat hondenliefhebbers met hun viervoeter in het park komen wandelen. Jack kreeg dus een wel heel passende locatie.”