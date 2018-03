Onze man tussen de fans van KV Mechelen: van hoop en extreme vreugde naar ongeloof en respect

Onze videoman nam zondagnamiddag tijdens KV Mechelen – Waasland-Beveren plaats in de tribunes Achter de Kazerne en beleefde vanop de eerste rij de storm van emoties die de Mechelse thuisfans over zich heen kregen. Van hoop en zelfvertrouwen voor de aftrap, naar extreme vreugde en opluchting bij de 2-0. Tot diepe ontgoocheling en ongeloof toen uiteindelijk bij het laatste fluitsignaal bleek dat Eupen met 4-0 had gewonnen van Moeskroen en KV Mechelen degradeert uit de Jupiler Pro League.