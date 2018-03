Club Brugge had de nodige moeite op het veld van STVV, maar won uiteindelijk met 0-1. Ruud Vormer maakte het enige doelpunt van de middag na een mooie aanval. Aan de overkant deed zijn ploegmaat en landgenoot Vermeer meer dan zijn duit in het zakje, hij haalde er alle kansen voor STVV uit. Al ging hij in de eerste helft wel in de fout toen hij te laat kwam en Akpom onderuit duwde, maar ref Lambrechts legde de bal niet op de stip.