Zoals elke week gaan wij samen met Sports Late Night op zoek naar het doelpunt van de week. Dat is ook na deze allerlaatste speeldag van de reguliere competitie niet anders. You know the drill: wie scoorde uw doelpunt van de week? Kiest u voor de droge knal van Joseph Akpala, de verfijnde afwerking van Ruud Vormer of het ingestudeerde nummertje van KV Mechelen? Stem nu!