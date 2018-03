Grote Cercle-baas Vadim Vasilyev van Monaco naar Brugge: “We willen het Belgisch voetbal beter maken”

Zeer prestigieus bezoek uit Monaco ­zaterdag op Jan Breydel: gedelegeerd ­bestuurder van Cercle én AS Monaco ­Vadim Vasilyev, technisch directeur ­Michael Emenalo, trainer Leonardo Jardim en zelfs Louis Ducruet, zoon van de Monegaskische prinses Stéphanie. De opgetogen Vasilyev ging geen vraag uit de weg.

1. Vorig jaar werd u kampioen met ­Monaco, nu met Cercle. Hoe voelt dat?

“Onbeschrijflijk. Ik heb mij de ogen uit ­gekeken. Overal zag ik het groen van Cercle. 15.000 enthousiaste mensen die ik allemaal moet bedanken, een prachtig wedstrijdscenario, een ongelooflijke ontknoping… Dit was een historische dag in een prachtige stad.”

2. De eerste ambitie is bereikt. Hoe gaat het nu verder met uw project?

“Deze promotie verandert niks aan ons oorspronkelijk plan. Simpel: Cercle hoort op het hoogste niveau. Het moet met zijn rijke verleden en met die zijn enorme traditie een vaste waarde in 1A worden. En daar gaan wij voor zorgen. Ik begrijp dat er twijfels zijn over de samenwerking tussen AS Monaco en Cercle Brugge, maar we hebben hier een structuur neergezet en hebben een duidelijk plan om Cercle en het Belgische voetbal beter te maken. Cercle en Monaco is een win-win situatie en iedereen staat achter iedereen. Daarom waren we hier vandaag ook allemaal.”

3. Blijft Franky Vercauteren ook volgend jaar de coach?

“We hebben nu wat tijd. Natuurlijk zullen we eerst met hem praten. Hij heeft hier iets buitengewoons gedaan, echt vakmanschap. Het is de bedoeling om samen verder te gaan, laat dat duidelijk zijn.”