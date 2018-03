Hoe lang blijft KV Mechelen in 1B? Het recente verleden spreekt niet in het voordeel van Malinwa

Met KV Mechelen weten we sinds zondag welke club volgend seizoen niet meer in 1A te bewonderen is. De fiere traditieclub moest zich na een wekenlange strijd met Eupen gewonnen geven en zakt naar 1B. Bij Malinwa zal men hopen op een snelle terugkeer naar het hoogste niveau, maar een makkelijke opgave is dat niet. De voorbije vijf jaar kon slechts één club onmiddellijk terug promotie afdwingen in het seizoen na de degradatie. Veel degradanten slaagden er tot de dag van vandaag zelfs niet in om opnieuw de stap naar 1A te zetten.

Degradant 2012/2013: Beerschot AC

In het seizoen 2012/2013 eindigde Beerschot AC als vijftiende in de reguliere competitie, maar moest het in de toenmalige Play-off 3 de duimen leggen tegen… Cercle Brugge. De Vereniging won nadien ook nog de play-off tegen de nummers twee, drie en vier uit de tweede klasse en mocht dus op het hoogste niveau blijven spelen, waardoor Beerschot als enige club degradeerde. De club had in het seizoen 2013/2014 in tweede klasse moeten uitkomen, maar werd in mei 2013 failliet verklaard en hield op te bestaan.

Wim De Decker, vandaag hulptrainer bij Antwerp, degradeerde met Beerschot AC in 2013. De Decker speelde van 2003 tot 2006 en 2009 tot 2013 bij de Ratten. Foto: Isosport

Dankzij de vele fans leeft het oude Beerschot AC wel nog verder in het huidige KFCO Beerschot Wilrijk. Die club ging tot 2013 door het leven als eersteprovincialer FCO Wilrijk, maar veranderde nadien de naam naar FCO Beerschot Wilrijk (sinds 2017 KFCO Beerschot Wilrijk). De club verhuisde naar het Olympisch Stadion, waar Beerschot AC speelde, en trad in het seizoen 2013/2014 aan in de eerste provinciale reeks van Antwerpen. Het verhaal is u waarschijnlijk al bekend: Beerschot Wilrijk werd vier keer op rij kampioen en klom zo op tot 1B. Daarin kwam de club dit seizoen voor het eerst uit en liep het zaterdag nipt de promotie mis tegen Cercle Brugge.

Degradant 2013/2014: RAEC Mons en OH Leuven

Het verhaal van RAEC Mons is vergelijkbaar met dat van het ter ziele gegane Beerschot AC. Mons degradeerde en moest in het seizoen 2014/2015 in tweede klasse aantreden. De Draken kwamen in financiële problemen terecht en eindigden het seizoen nog als zevende, maar de club werd nadien alsnog failliet verklaard. RAEC Mons ging toen een fusie aan met eersteprovincialer RUS Genly-Quévy 89. Vandaag staat de fusieclub bekend als Royal Albert Quévy-Mons en speelt het in de derde amateurliga.

Mons kwam één seizoen uit in tweede klasse alvorens failliet verklaard te worden. Foto: WAS

Dat seizoen kwam ook Oud-Heverlee Leuven uit in tweede klasse nadat het het voorgaande jaar degradeerde uit onze hoogste voetbalklasse. Leuven begon het seizoen sterk en pakte meteen de eerste periodetitel, waarmee het zich kwalificeerde voor de eindronde. OHL versloeg Eupen, Lierse en Lommel United vervolgens in die eindronde en kon zo na amper één seizoen in tweede klasse meteen terugkeren naar het hoogste niveau. OH Leuven is de enige club die dat in de afgelopen vijf jaar presteerde.

Degradanten 2014/2015: Lierse SK en Cercle Brugge

Lierse SK en Cercle Brugge mochten na hun degradatie aantreden in tweede klasse tijdens het seizoen 2015/2016. Dat seizoen was het laatste voor de grote competitiehervorming in ons land. Dat betekende dat van de 17 teams die toen in tweede klasse aantraden, er negen zouden degraderen naar de eerste amateursliga. Dat lot bleef de twee clubs gespaard:Cercle Brugge eindigde als vijfde en Lierse als zevende, waardoor beide teams zeker waren van hun plekje in 1B voor het daaropvolgende seizoen.

Na drie jaar afwezigheid keert Cercle Brugge volgend seizoen terug naar 1A. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Cercle Brugge kon vorig seizoen de degradatie naar eerste amateurs maar net vermijden. Dit seizoen verging het De Vereniging een stuk beter, met dank aan de nieuwe samenwerking met regerend Frans landskampioen AS Monaco. Nadat het de tweede periodetitel pakte, mocht Cercle Brugge het in de finale van 1B opnemen tegen KFCO Beerschot Wilrijk. Daarin dwong het over twee wedstrijden de promotie af. Groen-zwart keert zo volgend seizoen na drie jaar afwezigheid voor het eerst terug naar 1A.

Lierse treedt volgend seizoen voor het vierde jaar op rij aan in 1B. Foto: BELGA

Het verhaal van Lierse SK is een stuk tragischer. De Pallieters werden in het seizoen 2016/17 eerste in de reguliere competitie van 1B, maar pakten geen periodetitel. Zo was Lierse veroordeeld tot een nieuw seizoen in 1B, terwijl periodekampioenen KSV Roeselare en Antwerp het onder elkaar uitvochten voor promotie naar 1A. Lierse eindigde het huidige seizoen als vierde en zal dus ook volgend jaar in 1B uitkomen.

Degradant 2015/2016: OH Leuven

Oud-Heverlee Leuven mocht, zoals eerder gezegd, in het seizoen 2015/2016 weer in eerste klasse aantreden na amper één jaar in tweede klasse. Een succesverhaal werd dat niet: OHL zag op de slotspeeldag Westerlo nog over zich heen wippen en werd zo laatste, waardoor de club meteen weer naar tweede klasse - vanaf het daaropvolgende seizoen 1B geheten - zakte. OH Leuven werd daarin vorig seizoen zevende en kon in Play-off 3 de degradatie naar eerste amateurs vermijden. Dit seizoen verging het de Leuvenaars een stuk beter: er werd geen periodetitel gepakt, maar de club eindigde de reguliere competitie van 1B als tweede.

OH Leuven speelde een goed seizoen, maar zal ook volgend jaar in 1B aantreden. Foto: BELGA

Degradant 2016/2017: KVC Westerlo

Vorig seizoen degradeerde KVC Westerlo nadat Moeskroen op de slotspeeldag een verrassende zege boekte op het veld van KV Kortrijk en zo alsnog naar de vijftiende plek sprong. Voor De Kemphanen verliep de overgang naar 1B allerminst vlot: Westerlo kon nooit aanspraak maken op een periodetitel en eindigde het seizoen op een teleurstellende zevende plaats. Daardoor moet het binnenkort in Play-off 3 tegen KSV Roeselare, Union Saint-Gilloise en Tubeke vechten om in 1B te blijven.

Westerlo vecht binnenkort om haar plek in 1B te behouden. Foto: BELGA

Degradant 2017/2018: KV Mechelen

U ziet het: de laatste vijf jaar gebeurde het zelden dat een club na de degradatie snel weer de stap naar het hoogste niveau kon zetten. Zal KV Mechelen daar wel in slagen en in het seizoen 2019/2020 weer in 1A te bewonderen zijn? Over een jaar weten we het.