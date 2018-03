De cijfers van de JPL: twee topschutters, doelpuntenmachine en recordaantal ontslagen

De reguliere competitie zit erop en dan is het niet slecht om eens in de cijfers te duiken. Met zestien doelpunten troffen Isaac Kiese Thelin en Teddy Chevalier het meeste raak het afgelopen voetbalseizoen. Club Brugge was veruit de meest productieve ploeg, terwijl de Moeskroense defensie een zeef bleek. Maar het meest opvallende cijfer blijft toch 'elf'. Het aantal coaches dat de afgelopen acht maanden op straat werden gezet. Bekijk hieronder nog meer cijfers van de afgelopen dertig speeldagen.

16 Isaac Kiese Thelin begint met de Gouden Stier op de rug aan de Play-offs. De Zweedse Anderlecht-huurling brak afgelopen seizoen bij Waasland-Beveren helemaal door als topschutter met zestien doelpunten. Teddy Chevalier klokt met zijn doelpunt tegen Charleroi op de slotspeeldag van de reguliere competitie ook af op zestien, maar hij krijgt geen gouden stier op zijn rug omdat hij minder doelpunten maakte op verplaatsing (acht goals tegenover negen uitdoelpunten van Thelin).

1. Isaac Kiese Thelin - 16 2. Teddy Chevalier - 16 3. Kaveh Rezaei - 12

Foto: BELGA

15 De assistkoning is al bijna heel het seizoen Ruud Vormer. De aanvoerder van Club Brugge gaf in totaal 15 beslissende passes die uitmondden in een doelpunt. Ryota Morioka (Anderlecht) staat op plek twee met 12 stuks, plek drie is ook voor een Brugse speler. Hans Vanaken was goed voor acht assists.

1. Ruud Vormer - 15 2. Ryota Morioka - 11 3. Hans Vanaken - 8

11 Sinan Bolat kon met Antwerp net geen plek voor Play-off 1 afdwingen, maar hij is wel de doelman die met elf clean sheets het meest zijn netten schoonhield in onze eerste klasse. Kalinic hield tien matchen de nul, Penneteau incasseerde negen keer geen enkel doelpunt.

1. Sinan Bolat - 11 2. Lovre Kalinic - 10 3. Nicolas Penneteau - 9

Foto: Photo News

68 Wie doelpunten wilde zien, moest het afgelopen seizoen naar een match van Club Brugge kijken. Slechts in drie matchen kwamen ze niet tot scoren (tegen Genk, Gent en Anderlecht). Het mag dan ook niet verbazen dat blauw-zwart veruit de meest productieve ploeg uit de reguliere competitie was. Liefst 68 keer troffen ze raak. Achttien goals meer dan Waasland-Beveren, dat grotendeels dankzij Thelin met vijftig goals op een knappe tweede plek staan. Anderlecht is derde in deze lijst met 49 treffers.

1. Club Brugge - 68 2. Waasland-Beveren - 50 3. Anderlecht - 49

29 Helemaal onderaan die lijst vinden we ook een opvallende naam. STVV draaide lange tijd mee in de top zes, maar deed dat zonder veel doelpunten te scoren. Met 29 doelpunten kregen de Kanaries het minst aantal ballen tegen de netten afgelopen seizoen. Ook KV Mechelen (31) had een scoringsprobleem dat hen uiteindelijk de degradatie kostte.

1. STVV - 29 2. KV Mechelen - 31 3. Lokeren - 33

59 De grootste zeef bleek de verdediging van Moeskroen. Nochtans kreeg de defensie van Eupen bijna een heel seizoen het meeste doelpunten tegen, maar door de 4-0 zege tegen Moeskroen deden ze haasje over met de Henegouwers. Ook bij Zulte Waregem moest de doelman veel ballen uit het net halen.

1. Moeskroen - 59 2. Eupen - 57 3. Zulte Waregem - 52

Foto: Photo News

27 Van alle defensies was die van AA Gent dan weer het moeilijkst te passeren. Amper 27 goals incasseerden de Buffalo’s in 30 competitiematchen. Daarmee doen ze beter dan Charleroi en Club Brugge.

1. AA Gent - 27 2. Charleroi - 30 3. Club Brugge - 33

41 Als competitieleider is het niet meer dan logisch dat Club Brugge zowel uit als thuis het meest aantal punten behaalde. Maar vooral in eigen huis is er een groot verschil met de concurrentie. In Jan Breydel pakten de Bruggelingen elf punten meer dan AA Gent in de eigen Ghelamco Arena en Anderlecht in het Astridpark. Anders gezegd: als Anderlecht thuis even goed zou gepresteerd hebben als de West-Vlamingen, stond paars-wit nu op een punt van de leiding. Op verplaatsing was Racing Genk met 26 punten mee de beste uitploeg.

Thuis:

1. Club Brugge - 41 2. AA Gent - 30 3. Anderlecht - 30

Uit:

1. Club Brugge - 26 2. Racing Genk - 26 3. Charleroi - 25

11 Maar het afgelopen voetbaljaar zal voor de geschiedenisboeken ingaan als een zwart jaar voor de trainers. Elf keer werd een coach in de Jupiler Pro League op straat gezet. Geen enkele andere competitie doet slechter. En dan is de transfer van Philippe Clement van Waasland-Beveren naar Racing Genk daar nog niet in meegerekend. Het grootste trainerskerkhof bleek KV Mechelen. Daar zagen de spelers met Yannick Ferrera, Aleksandr Jankovic en Dennis Van Wijk zelfs drie trainers het roer overnemen. Maar uiteindelijk was dat niet genoeg om degradatie af te wenden.