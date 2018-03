Hasselt -

Tweeëneenhalf jaar nadat de Vlaamse regering bekendmaakte dat het 26 hectare van de Groene Delle in Stokrooie wil omvormen tot industriezone is één partij nog altijd niet gehoord: de Hasseltse Tonny Vervoort (80), die samen met haar schoonzus eigenaar is van ruim 10 hectare geviseerd bos.