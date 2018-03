Groot-Brittannië in shock: honderden meisjes gedrogeerd, geslagen en verkracht

Sinds de jaren tachtig zouden honderden meisjes seksueel misbruikt zijn in het Britse Telford. Al veertig jaar lang stelden de autoriteiten geen grondig onderzoek in naar de feiten, ondanks tal van aangiften en waarschuwingen van maatschappelijke werkers. Nu, zoveel jaar later, wordt dan toch een grootschalig onderzoek geëist. De waarheden die nu (opnieuw) aan het licht komen, zijn ronduit vreselijk.

Het is niet de eerste keer dat in Groot-Brittannië grootschalige netwerken worden opgedoekt waarbij mannen op zoek gaan naar - vaak erg jonge - meisjes. De bendes verplichten hen zich te prostitueren, en schuwen daarbij geen geweld of drogerende middelen. In Telford, een Britse stad van zo’n 170.000 inwoners, zouden er over een periode van 40 jaar al honderden aangiften van seksueel misbruik circuleren. Ook maatschappelijke werkers waarschuwden de politie al eerder voor het gevaarlijke mannennetwerk. Toch werd zelden hardhandig opgetreden tegen de daders.

Nu heeft Lucy Allen, een Conservatief Parlementslid uit de stad, opgeroepen om een grootschalig onderzoek te starten naar de aangiften van seksueel misbruik die eerder snel van de baan geschoven werden. “De nieuwe bevindingen zijn erg schokkend en neem ik heel serieus,” zegt Allen aan de Sunday Mirror. “Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de seksuele uitbuiting van kinderen in Telford. Dan pas kan onze gemeenschap weer het volle vertrouwen schenken aan de autoriteiten.”

Een epidemie

Volgens de Britse krant zouden sinds de jaren tachtig tot wel 1.000 kinderen het slachtoffer kunnen zijn van de bende in Telford. Meisjes vanaf elf jaar worden weggelokt uit hun gezin, worden gedrogeerd, geslagen en verkracht. “Het is als een epidemie, die vandaag nog steeds niet is uitgeroeid,” klinkt het bij een van de slachtoffers.

Advocaat Dino Nocivelli, gespecialiseerd in kindermishandeling, zei het volgende: “Deze kinderen werden behandeld als seksuele goederen door mannen die verachtelijke daden en misbruik gepleegd hebben.”

Link met moordzaak

De speurders die momenteel het onderzoek leiden, vermoeden dat er een link is tussen eerdere moordzaken in de stad en de bende die de kinderen seksueel misbruikte. Zo overleed Lucy Lowe op zestienjarige leeftijd, net als haar moeder en zus, aan de gevolgen van een brand. Haar huis was in vuur en vlammen gezet door de 26-jarige Azhar Ali Mehmood, de man die haar misbruikte en ook zwanger maakte toen ze 14 jaar oud was. Mehmood werd gevangen gezet voor de drie moorden - op Lucy, haar moeder en haar zus -, maar is nooit aangeklaagd voor seksueel misbruik.

“De overlevenden verdienen een onderzoek”, klinkt het nu verbijsterd. “Ze moeten weten hoe het misbruik zo lang heeft kunnen plaatsvinden en waarom zoveel daders nog nooit voor het gerecht zijn verschenen.”

Telford ziet er vredig uit, maar de bewoners zijn in shock. Foto: © Craig Holmes

“Seks met verschillende mannen”

De onderzoekers van de krant zouden 12 slachtoffers gesproken hebben, waarvan de meesten geen band met elkaar hadden. Samen beschuldigen ze meer dan 70 mannen van misbruik en zelfs enkele maanden geleden zouden er nog gewelddadige verkrachtingen plaatsgevonden hebben.

Een van de slachtoffers, die anoniem wil blijven, viel in de handen van misbruikers nadat haar telefoonnummer verkocht werd aan pedofielen. In een interview aan de krant doet ze haar relaas: “Als ik ook maar iets over het misbruik zou vertellen, zouden ze mijn kleine zus iets aandoen en tegen m’n moeder zeggen dat ik een prostituee was. Ik werd verschillende avonden gedwongen seks te hebben met meerdere mannen. Ik ging minimaal twee keer per week de morning-afterpil halen, maar niemand keek er raar van op.”

Toch heeft die pil niet altijd gebaat voor het meisje, tot twee keer toe werd ze zwanger. In beide gevallen ‘koos’ ze voor abortus. “Slechts enkele uren na m’n laatste abortus werd ik door een van m’n misbruikers meegenomen om opnieuw verkracht te worden, dit keer door nog meer mannen.” Maar dat is nog niet alles: “Het ergste moment was toen ik vlak na mijn zestiende verjaardag gedrogeerd en meegenomen werd om verkracht te worden door vijf mannen. Dagen later stond de leider aan mijn deur, hij zou het ook platbranden als ik ooit iets zou zeggen over het misbruik.” De dood van Lucy Lowe werd duidelijk als dreigement gebruikt, om andere slachtoffers bang te maken en hun de mond te snoeren.

Van”niet steunen” tot “topprioriteit”

De Britse krant werkte samen met professor Liz Kelly van de specialisatie kinder- en vrouwenmishandeling aan de London Metropolitan University. Kelly probeerde, op basis van de cijfers die verzameld werden, in te schatten hoeveel slachtoffers er precies waren. En ook haar wordt het duidelijk: er zijn fouten gemaakt. Grondige fouten.

Ondertussen heeft de West Mercia Police dat ook toegegeven. Met heel wat informatie werd niet veel, of zelfs helemaal niets, gedaan. Zo is er sprake van agenten die op nachtpatrouille gingen en zagen hoe kinderen worden gedrogeerd en meegelokt door verschillende bendes. Maar de slachtoffers werden vaak bestempeld als ‘gewone prostituees’ en de angst voor de daders, die vaak van Pakistaanse afkomst zijn, was te groot.

Een van de slachtoffers, een meisje dat op dertienjarige leeftijd verplicht werd zich te prostitueren, vertelde aan Sunday Mirror dat ze een aangifte bij de politie terugtrok omdat ze zich niet gesteund voelde.

Toch werd in Telford al eerder wel degelijk actie gevoerd tegen de bendes. Zo werden tussen 2011 en 2013 zeven mannen veroordeeld voor misbruik en verkrachting van jonge meisjes. Maar dat was niet genoeg. De gemeenteraad van Telford heeft nu gezegd dat alle mogelijke mensen en middelen worden ingezet om deze zaak op te lossen. “Alle politiebureaus zullen nauw samenwerken. Dit is topprioriteit.” Volgens de krant is slechts het topje van de ijsberg blootgelegd.