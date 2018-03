Voyeur Gentse sporthal filmde ook op kantoor en in winkels: “Na jaren jagen heb ik haar te pakken”

Gent - Het gerecht maakt jacht op een onbekende voyeur die Vlaamse vrouwen begluurde in de douches van het sportcomplex van de Gentse hogeschool HoGent, en de beelden online gooide. Meerdere geschokte vrouwen dienden gisteren een klacht in. Maar de voyeur deelde ook gretig filmpjes van vrouwen in de winkel, op kantoor of zelfs in de badkamer. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) beveelt de politie “keihard achter de ­dader aan te gaan”. Eenvoudig wordt dat zeker niet, waarschuwen computerspecialisten.

“Voor mezelf sprekende: hete naakte meisjes of normale porno zien doet me heel weinig. Maar een glimp door een schimmig venster, om een borst te zien van een nietsvermoedend meisje, dat windt me wel op. (...) En als we het meisje kennen, wordt het nog beter. Veel beter. (...) Het is slecht, maar het geeft een fantastisch gevoel.”

Met die woorden legt de voyeur zelf uit wat hem bezielt om zich op te sluiten in een sporthal, en door een gat in een deur waar de klink hoort te zitten, stiekem douchende vrouwen te filmen. Zijn ‘boodschap’ is maar een van de tientallen bijdragen op het Nederlandse internetforum waar de man zijn filmpjes postte onder de schuilnaam dgreedb.

De man sport naar eigen zeggen “al jaren” in de Gentse sporthal. Maar hij beperkte zich lang niet tot het begluren van douchende vrouwen. Hij maakte ook stiekem filmpjes van onder een bureau waar zijn “sexy secretaresse” zit, beelden vanonder de rok van zijn “crush” Valerie in een kantoorruimte, en zelfs beelden in een badkamer van een niet nader omschreven vrouw. De dader opereerde voor die laatste beelden vanuit een aanpalende ruimte, en pakt trots uit met ranzig commentaar. “Na jaren van jagen heb ik haar eindelijk te pakken. Ik zat verstopt op de perfecte plek! Geniet ervan!” Op het forum wordt hij toegejuicht door andere bezoekers. Sommigen vragen hem hoe hij het toch flikt. Keep up the great work, zegt er eentje.

Al jaren bezig

Alles doet vermoeden dat de gluurder niet aan zijn proefstuk toe was met de beelden van de douchende meisjes in Gent. Vóór hij in september beelden postte vanuit de sporthal, stonden er al filmpjes online, onder meer van een nietsvermoedende vrouw in een krantenwinkel, stiekem gefilmd onder haar jurk. Die beelden dateren van 2016. Volgens zijn profiel op de website werd de voyeur in 2008 betalend lid, waardoor hij niet alleen de foto’s maar ook de filmpjes kon be­kijken.

Opmerkelijk is dat de man erg goed weet waar hij mee bezig was. Nog in januari van dit jaar richtte hij zich met een post onder de titel Waarom doen we dit? tot de andere forumgasten. “Niet alleen schenden we iemands privacy voor ons plezier, we delen het ook met dezelfde perverse geesten, ­uploaden de filmpjes zodat hun privacy nog eens geschonden wordt, wellicht voorgoed, en duizenden mannen genieten ervan. En als het ongelukkige meisje er ooit achter komt, kan je raden hoe ze zich zal voelen. (...) Hell, we riskeren hier strenge straffen voor.”

Gezien zijn verwijzingen naar “onze sexy secretaresse” en “al ­jaren” bezoeker van de sporthal van de Gentse hogeschool, lijkt de gluurder een man met kantoorjob en/of woonplaats in het Gentse. Op het forum geeft hij te kennen van “Centraal-Europa” te zijn.

Zaterdag bleken in de loop van de namiddag plots alle bijdragen van dgreedb van het forum verdwenen. Van zijn profiel geen spoor meer. Allicht het gevolg van de opschudding die eerst was ontstaan in ­Nederland toen naaktbeelden van de vrouwelijke handbalploeg online bleken te staan, en daarna ook in Vlaanderen, toen een wakkere Gentenaar de sporthalbeelden herkende die een Nederlandse ­onderzoeksjournalist op Twitter had gezet.

Foto: carlo coppejans

Lastige speurtocht

Meerdere bezoeksters van de Gentse sporthal wilden er het voorbije weekend achter komen of ook zij het slachtoffer zijn geworden van de voyeur. De Gentse politie bevestigt dat er meerdere klachten binnengekomen zijn van vrouwen die vaak de sporthal gebruiken.

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) noemt de praktijken van de website degoutant en wil onderzoeken hoe de site offline gehaald kan worden. “En dan keihard achter de daders aan gaan”, spoort hij de politie en de privacycommissie aan. Het Oost-Vlaamse gerecht is een onderzoek gestart naar voyeurisme.

Volgens computerspecialist Nico Cool wordt het evenwel een lastige zaak om de voyeur te klissen. “Hij wiste zaterdag zijn chat­geschiedenis en filmpjes. Een deel daarvan kan de politie wel opnieuw traceren, maar dan weet je nog altijd niet wie achter dgreedb schuilgaat. Het zal zaak zijn om bij de mensen achter de website, geregistreerd in de buurt van het Amerikaanse Massachusetts, zijn IP-adres op te vragen.”

Cool omschrijft dat als wishful thinking. “Deze kerel lijkt uiterst sluw te werk te gaan. Allicht gebruikt hij een openbaar wifi-netwerk. Of hij opereert van thuis, via een beveiligd netwerk. Dat maakt hem zo goed als niet te traceren.”

Meerdere vrouwen hebben intussen een klacht ingediend omdat ze mogelijk zijn gefilmd in de douches van de sporthal van hogeschool HoGent.

Door deurgat gefilmd

In een van zijn vele posts op het forum van de Nederlandse website, beschrijft de voyeur haarfijn hoe hij stiekem in de Gentse sporthal kon filmen. “In een doucheruimte voor vrouwen is er ook een aparte doucheruimte voor mensen met een handicap. Ik merkte dat de deurklink ontbrak waar een gat zit. Alsof het gemaakt is voor een cameralens! De training van de martial art-club is gedaan om 22 uur. Iedereen neemt een douche, en om 22.30 uur is de ruimte verlaten. Dus was mijn idee: daag niet op voor de training, maar kom wat later. Ik open de deur van de doucheruimte zonder klink, verberg me en wacht tot de vrouwen douchen.” In juni volgde een nieuwe post met de melding dat de missie geslaagd was, met de beelden erbij.

Bij Aikido, de enige martial art-vereniging die zo laat op de avond traint in de sporthal, bevestigen ze de omschrijving van uur en plaats.

“Niets gemerkt”

“Ik ben hier niet goed van,” klinkt het bij clubverantwoordelijke Jo Sedeyn. “Nooit heb ik iets gemerkt. Als hij sleutels van de kleedkamer had, moet hij langs de conciërge gepasseerd zijn. In elk geval word ik hier boos van. Als blijkt dat iemand van onze club gefilmd werd, denk ik aan een klacht tegen on­bekenden. We bouwen al dertig jaar aan de reputatie van onze club. We kunnen niet dulden dat zo iemand onze goede naam op deze manier door het slijk haalt.”

Tot vijftien jaar cel

Wordt de voyeur gevat, dan riskeert hij een zware straf. Wie ­iemand stiekem begluurt of filmt, kan zes maanden tot vijf jaar cel krijgen. Is het slacht­offer jonger dan 16, dan kan de straf oplopen tot vijftien jaar cel. Ook het on­gewenst verspreiden van naaktbeelden is strafbaar, met straffen van zes maanden tot vijf jaar.