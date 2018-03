Wasabi, chili, knettersuiker of discodip: nog nooit was er zoveel keuze aan paaseieren

Gewoon wit, melk of puur? Vergeet het. Wie paaseitjes wil kopen, heeft vandaag de keuze tussen – hou u vast – tompouce, discodip, wasabi, zeezout-karamel en nog veel meer. Albert Heijn heeft dit jaar zelfs bijna dubbel zo veel smaakjes als vorig jaar: 33 verschillende soorten liggen er in de rekken.

Pasen is het nog lang niet, maar nu al struikel je over de chocoladen eitjes in de supermarkt. Bij Albert Heijn en Delhaize zitten ze dit jaar niet gewoon in zakjes, maar kan je ze zo uit een kartonnen muur in zakjes scheppen. En kiezen is sowieso verliezen. Er zijn meer smaken dan ooit. Van crème brûlée over gember-limoen tot framboos cheesecake en yoghurt aardbei.

Bij Albert Heijn zijn het er bijna dubbel zoveel als vorig jaar: 33 in plaats van 19. Delhaize heeft er 20. Hema 18, met zotte varianten als tompouce, discodip en koffie crisp. Bij Carrefour breidt vooral het Fairtrade en suikervrij gamma uit. “Nooit eerder was er zoveel variatie”, zeggen ook Mieke Callebaut, CEO bij chocolatier Guylian en Korneel Warlop, woordvoerder van Barry Callebaut.

“De trend is ontstaan in Nederland”, aldus Warlop. “Tony Chocolonely heeft als eerste de verrassende smaken gelanceerd. En iedereen is gevolgd. De vraag ernaar neemt ook toe.” Ook bij Dominique Persoone, experimenteel chocolatier, die dit jaar uitpakt met piña colada, geturfde whisky en karamel-pecan. “Wat zijn de nieuwigheden dit jaar? Dat is het eerste wat de klanten vragen. Mensen willen op expeditie in eigen land.”

Foto: ® Ernie Enkelaar

Klassiekers houden stand

Maar, geen nood, tradities houden stand. Niet elke chocoladeliefhebber is even avontuurlijk. “Een groot deel van onze klanten zweert nog altijd bij de klassiekers: wit, bruin en praliné”, klinkt het bij zowel Delhaize als Carrefour.

Mieke Callebaut: “Uit ervaring weten we dat dat succes altijd standhoudt.” “Vooral kinderen doe je geen plezier met wat tomaat en basilicum in zo’n ei te draaien. Die houden het graag simpel”, aldus Persoone.

Het aantal combinaties zal de komende jaren nog meer exploderen, stelt Warlop. En dat maakt het er niet makkelijker op. Want wie weet er nu nog welke smaak er onder welk papiertje zit? Sommigen drukken het er gewoon op. Lekker makkelijk. “Toch zit er weinig lijn in”, besluit Persoone. “En dat hoeft ook niet. Het zal wel met de lente te maken hebben zeker? Hoe meer kleur, hoe beter.”