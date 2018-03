Studie toont aan: swingen is goed voor je brein, op elke leeftijd

Hersenen mag je nooit afschrijven. Iedereen, van welke leeftijd ook, kan zijn brein kneden. Blader nu niet meteen verder naar het kruiswoordraadsel in deze krant: fysieke activiteit is misschien wel de ­beste oefening. “En dan zeker dansen: de beweging is goed voor de bloedsomloop en het onthouden van de pasjes vraagt om een mentale inspanning.”