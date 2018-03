1 op 3 scholen met asbest doet niets, ondanks advies en gezondheidsrisico

Afvalmaatschappij OVAM heeft 300 scholen onderzocht op de gevaren van asbest. 69 daarvan kregen het advies om dringend in te grijpen, omdat er gezondheidsrisico’s zijn. Toch heeft één op de drie van die scholen nog steeds geen actie ondernomen. “Dit is schuldig verzuim”, zegt Groen-parlementslid Johan Danen.

Schoolbesturen nemen geen initiatief om kankerverwekkende stof te weren, ondanks advies OVAM

Vorige week moest het Antwerpse ­Xaveriuscollege nog worden ontruimd omdat werkmannen een leiding hadden doorgeslepen die vermoedelijk asbest bevatte. Vorige maand ging een basisschooltje in Herk-de-Stad tijdelijk dicht omdat er asbest op de speelplaats was gemeten. Het zijn maar twee van de recentste problemen met het kankerverwekkende asbest in (vaak verouderde) schoolgebouwen.

De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft de voorbije jaren liefst 300 scholen onderzocht waar er een verhoogd risico was. Vorig jaar heeft ze 69 daarvan ook geadviseerd om dringend actie te ondernemen. Dat blijkt uit het antwoord van bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) op een vraag van parlementslid Johan Danen (Groen). Welke scholen dat precies zijn, wil de minister niet vrijgeven. Ze gaf alleen mee wat de meest voorkomende problemen zijn: asbesthoudende gips rond de verwarmingsbuizen en gevelleien van asbestcement op het dak. Op zich is dat geen gevaar voor de leerlingen. Maar als dat materiaal door de jaren heen verweert of beschadigd raakt, kunnen er wel kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Op die manier zet de Vlaamse regering concrete stappen om de scholen beetje bij beetje asbestvrij te maken. Er is wel één belangrijk knelpunt: alleen de scholen zelf kunnen beslissen over de aanpassingswerken, en niet alle schoolbesturen blijken het advies te volgen. Uit het antwoord aan Danen blijkt dat 22 van 69 dringende gevallen nog geen enkel initiatief hebben genomen, ondanks herhaaldelijk aandringen van OVAM. “Dat is één op de drie scholen”, zegt Danen, die dat onomwonden “schuldig verzuim” noemt. “Je zal maar kinderen in zo’n school hebben. Bovendien ben je als ouder niet eens op de hoogte, want we weten niet over welke scholen het gaat.”

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil overleg. Foto: Photo News

“Geen slechte wil”

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zei vorige week in het parlement dat ze nog deze maand opnieuw overleg wil houden met OVAM. Maar Danen wil sneller gaan. “OVAM zou gewoon veel meer bevoegdheid moeten hebben om zelf op te treden, in de plaats van te wachten op een beslissing van het schoolbestuur.”

Ook CD&V-parlementslid Jos De Meyer vraagt meer actie om het probleem aan te pakken. Hij benadrukt wel dat scholen niet moedwillig weigeren om mee te werken. “De meeste scholen missen de ervaring en de kennis om het asbest te verwijderen. Het is zeker geen kwestie van slechte wil.” Dat zegt ook de grootste onderwijskoepel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Vaak nemen scholen al tijdelijke maatregelen, bijvoorbeeld een buis met tape afplakken, maar duurt het lang om structurele maatregelen te nemen”, zegt woordvoerster Marijke Van Bogaert. “Scholen moeten een hele procedure doorlopen vooraleer ze de werken kunnen uitvoeren. Bovendien moeten zijzelf een deel van de kosten betalen.”