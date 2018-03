Nu ook in België: het bushokje tegen dementie

Ekeren -

In Duitsland bestaat het al langer, maar ook in het woon-zorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren staat een bushokje dat dementerende bejaarden die verdwaald zijn, moet opvangen. “Wie toch aan de aandacht ontsnapt en wegglipt, gaat steevast hier plaatsnemen”, zegt Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA), die geld uittrok voor de constructie.