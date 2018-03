Dit zijn de speeldata van Play-off I: vanmiddag weten we wie wanneer tegen wie speelt

Brussel - Maandagnamiddag om 15 uur wordt de kalender voor de Play-offs in de Jupiler Pro League bekendgemaakt. Sinds zondag is de definitieve samenstelling van Play-off I bekend. Standard plaatste zich, dankzij een miraculeuze remonte bij Oostende (2-3), als zesde. Verder zijn competitieleider Club Brugge, landskampioen Anderlecht, Charleroi, AA Gent en Racing Genk van de partij.

De samenstelling van de groepen in Play-off II is al bekend. In groep A nemen Kortrijk, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen, Lierse en OH Leuven het tegen elkaar op. In groep B is de aanwezigheid van Antwerp en Beerschot Wilrijk opvallend. Een eerste Antwerpse derby in dertien jaar is zo een zekerheid. Verder bestaat de tweede groep uit STVV, Oostende, Lokeren en Eupen.

Overzicht speeldagen:

Speeldag 1: 30/03/2018 - 31/03/2018

Speeldag 2: 06/04/2018 - 08/04/2018

Speeldag 3: 13/04/2018 - 15/04/2018

Speeldag 4: 17/04/2018 - 19/04/2018 (midweek)

Speeldag 5: 20/04/2018 - 22/04/2018

Speeldag 6: 27/04/2018 - 29/04/2018

Speeldag 7: 04/05/2018 - 06/05/2018

Speeldag 8: 08/05/2018 - 10/05/2018 (midweek)

Speeldag 9: 11/05/2018 - 13/05/2018

Speeldag 10: 18/05/2018 - 20/05/2018

Finale play-off 2: 23/05/2018

Wedstrijd voor Europa League-ticket (4e PO1 - winnaar PO2): 27/05/2018

Play-off II:

Groep A:

KV Kortrijk

Zulte Waregem

Waasland-Beveren

Excel Moeskroen

OH Leuven

Lierse

Groep B:

Antwerp

Sint-Truiden

KV Oostende

Sporting Lokeren

Eupen

Beerschot Wilrijk