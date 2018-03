Eupen slaat terug na insinuaties KV Mechelen: “Er zijn deze week dingen gebeurd die te gek zijn voor woorden”

De degradatiestrijd in de Jupiler Pro League draaide uit op een wedstrijdje moddergooien. Mechelen, de verliezer, wees naar ­Eupen en Moeskroen, die het onderling zouden hebben bedisseld. Eupen, de winnaar, reageert boos. Ook omdat KV verschillende van zijn spelers vooraf zou hebben benaderd.

“2-0 hier en 4-0 ginder. Surprise surprise.” Denis van Wijk was uiteraard aangeslagen door de degradatie van KV Mechelen, maar moest toch een paar keer grijnzen. Hij was het die eind ­januari, na zijn eerste wedstrijd als coach van KV, insinueerde dat Eupen op de slotspeeldag een cadeau zou krijgen van Moeskroen. En die vrees bleek gisteren terecht. Toch als je KV, maar ook de halve voetbalwereld moet geloven. Niemand nam het woord ‘matchfixing’ in de mond, maar het werd wel à volonté gesuggereerd.

Telefoontje van makelaar

Maar als we de mensen in Eupen mogen geloven, heeft KV de voorbije week zelf ook vuil spel gespeeld. “KV zou beter voor eigen deur vegen voor het ons begint te beschuldigen”, zei een boze doelman Hendrik Van Crombrugge. “Er zijn deze week dingen gebeurd die te gek zijn voor woorden. Ik wil niet in detail treden, maar het kan niet anders of die zaken zijn bewust gedaan om ons te destabiliseren. Door wie? Ik vermoed dat dit het werk was van mensen die vrij hopeloos en bang waren.” Ook Siebe Blondelle counterde de beschuldigingen langs Mechelse kant. “Jammer dat ze het nu zo spelen. Ze zouden beter naar zichzelf kijken. KV heeft alles gedaan om ons te destabiliseren.”

Waar het precies over ging, wilden beiden niet kwijt. Maar navraag bij ploegmaats leerde ons dat minstens vijf basisspelers van Eupen vorige week een telefoontje van hun makelaar kregen, met de vraag of ze volgend seizoen naar KV wilden komen. “Zij die ons van ons stuk wilden brengen, kunnen nu op hun kin kloppen”, aldus Van Crombrugge.

