COMMENTAAR. Toch best opletten met insinuaties

Vorig seizoen stonden we nog op onze achterste poten. De manier waarop Moeskroen toen in Kortrijk ging winnen (0-2) en zich van het behoud verzekerde, doet onze maag op gezette tijden nog in elkaar krimpen. De insinuaties vlogen ook toen in het rond, maar konden niet één moment hard gemaakt worden. Niet door de pers, niet door de bond en niet door het federale parket dat onderzoek wilde instellen, maar ook niet verder kwam dan de intentie.

We weten dat je in het voetbal voor niets nog een hand, laat staan twee handen, in het vuur kan steken. Maar bij het verloop van de degradatiestrijd gisteren hebben we veel minder dat wrang gevoel dan ...