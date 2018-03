Wie is de Japanse supersub die voortaan bekend staat als de beul van Mechelen? “Crazy, crazy. Hero, hero”

Yuta Toyokawa. Een naam die ze bij KV Mechelen wellicht nog een tijdje zullen vervloeken. De 23-jarige Japanse pocketspits had aan een invalbeurt van een halfuur genoeg om de degradatiestrijd op zijn kop te zetten. “Crazy, crazy. Hero, hero.” Verder dan dat reikt zijn Engels niet.

Tot voor dit weekend hadden ze in Mechelen wellicht nog nooit van Toyokawa gehoord. Na gisteren zullen ze hem nooit meer vergeten. De kleine Japanner van 1 meter 70 werd deze winter door Eupen weggeplukt uit de Japanse tweede klasse bij Fagiano Okayama. Een vreemde transfer. Eerst werd Toyokawa aangekondigd als gehuurde speler van Leeds, nadien bleek Eupen hem zelf definitief te hebben aangetrokken. Drie keer eerder mocht Toyokawa dit seizoen invallen. Nooit speelde hij een rol van betekenis. Tot gisteren dus. Net voor het halfuur haalde Makelélé Schouterden naar de kant voor zijn Japanse geheime wapen. Op de tribunes van het Kehrwegstadion klonk er zelfs wat gemor. Drie kwartier, drie goals en een assist later werd Toyokawa door diezelfde fans in de lucht getild als hun grote held.

Zelf was Toyokawa na de match nauwelijks in staat om een reactie te geven. Niet omdat hij overmand werd door emoties, maar wel omdat hij nauwelijks een woord Engels spreekt. “Crazy, crazy. Hero, hero. Happy, happy”, lukte nog net. Met handen en voeten maakte Toyokawa duidelijk dat het de eerste hattrick van zijn carrière was en dat hij – ondanks zijn kleine gestalte – wel vaker met het hoofd scoort. Met dank aan specialist Luis Garcia natuurlijk. Zowel bij de 1-0 als de 3-0 schilderde de Spaanse ex-international de bal op het hoofd van Toyokawa. De 2-0 nam hij – op assist van Toyokawa – voor eigen rekening.

“Het is echt fantastisch voor die jongen”, klonk het bij ploegmaat Blondelle. “Hij heeft ons gered. Het is een typische Aziatische speler. Een echte superprof. Op het vlak van communicatie loopt het stroef, maar op training zie je dat het een echte killer is. Hij is niet groot, maar hij heeft wel de gave om altijd op de juiste plaats te staan. Ongelofelijk wat hij hier vandaag heeft gedaan. Ik denk dat hij het zelf nog niet goed beseft.”