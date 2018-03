Club is gewaarschuwd: vijf redenen waarom Anderlecht denkt dat de titel niet langer Mission Impossible is

In teorie kan Anderlecht nog kampioen worden. Die h laten we bewust weg, want de verrijzenis van Teo is een van de vijf redenen waarom paars-wit plots weer gelooft in de titel. Begin januari leek het echt nog onbegonnen werk voor het zwalpende RSCA, maar na de zege met tien – en zelfs negen – man tegen Antwerp is er weer hoop. Club Brugge is gewaarschuwd.