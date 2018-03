Winnen, twaalf punten los … en toch een razende Club-trainer Ivan Leko: “Het behang kwam van de muren”

“Het behang kwam van de muren.” Zo vatte een Brugs bestuurslid de tirade van Ivan Leko tijdens de rust van STVV-Club Brugge samen. Vijftien minuten lang peperde de trainer van blauw-zwart zijn spelers het belang van de wedstrijd in. En kijk. Wat de Kroaat omschreef als “de slechtste helft van het seizoen” werd zo de eerste uitzege in 2018. Club Brugge met twaalf, euh, zes punten voorsprong Play-off 1 in.

Op Stayen zit een vrouw. We hebben haar nog niet kunnen lokaliseren, maar ze gilt. Hoog en schril. Aangenaam voor honden, pijnlijk voor het menselijk oor. En ze doet het alleen maar wanneer de bezoekende ploeg gevaarlijk dreigt te worden. Wat was het dan ook heerlijk hoe stil ze bleef in de eerste helft van STVV-Club Brugge.

Gegeeuw

Club was die eerste 45 minuten nergens. Doelloos wat balletjes rondtikken, het wereldrecord foute passes proberen te verbreken, geen enkele kans creëren, supporters in slaap wiegen. Terwijl de keet in Mechelen, Oostende en Anderlecht in brand stond, werd er op Stayen vooral gegeeuwd. Dat er nog een overwinning – en het bijhorende anderhalve punt – geraapt kon worden, zat kennelijk in niemands gedachten. Ziedend was Leko dan ook toen hij de na de eerste helft de kleedkamer opzocht.

“Er zijn wel wat woorden gevallen”, omschreef uitblinker Kenneth Vermeer het. “Hij heeft benadrukt dat we uit een ander vaatje moesten tappen”, bleef kapitein Ruud Vormer diplomatischer. Feit is dat Leko de boel bijeen brulde. “Het behang kwam van de muren”, vertelde een bestuurslid. De naar de buitenwereld lief overkomende Leko wordt nu eenmaal een furie als hij een ploeg zonder passie aan het werk ziet.

“Moet ik hier dan soms blij om zijn?”, was de frustratie na de match nog groot bij de coach. “Blij omdat we winnen of omdat we een recordaantal punten halen? Nee toch. We hebben een paar jonge spelers voor wie dit het eerste jaar bij een topclub is, maar van de anderen verwacht ik dat ze elke wedstrijd op topniveau zijn. Waar waren we voor rust mee bezig? Alleszins niet met de wedstrijd, maar wel blijkbaar metik-weet-niet-wat. Dit waren onze slechtste 45 minuten van het seizoen. Dat zeg ik niet om overdreven streng te zijn, het is gewoon de realiteit.”

Zes, acht of tien punten

Het is dit seizoen een van Clubs grootste manco’s: het af en toe eens een helftje op zijn beloop laten gaan. Om er een paar op te sommen: het slappe begin thuis tegen Moeskroen, de zwakke partij op Antwerp en de onbegrijpelijke eerste helft bij Eupen. Drie matchen waarin Leko in de rust aan het roepen ging, telkens met een positief resultaat. Alleen: zal dat ook werken in Play-off 1 wanneer een slechte eerste helft tegen een topploeg – met de G5 en Charleroi is de bezetting zwaarder dan ooit – mogelijk fataal is.

“Als je op deze manier speelt in Play-off 1, word je afgestraft”, wist ook nieuwkomer Vermeer. “Ik denk niet dat we in Play-off 1 een wedstrijd op deze manier zullen starten, dat kan gewoon niet”, aldus Vormer. “Als we bezig zullen blijven met onze eigen ego’s dan zullen we niet winnen”, verzekerde Leko alvast. “Gewoon elke match beginnen met full gas. Wij moeten ook niet gaan rekenen of zo. Kijk, we hebben nu zes punten voorsprong. Wel, of dat er nu zes of acht of tien zijn, maakt helemaal niets uit. Als wij ons eigen voetbal spelen, dan zijn we beste ploeg van België. Dan worden we zelfs kampioen als iedereen met nul punten zou beginnen.” Ideetje voor het nieuwe competitieformat? Toch maar niet.