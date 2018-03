Club not amused met titelviering Cercle: “De beelden spreken voor zich” (maar groen-zwart wil schade vergoeden)

De titelviering van Cercle Brugge heeft sporen nagelaten in het Jan Breydelstadion. Meteen na het laatste fluitsignaal bestormden de fans van De Vereniging het veld. Niet bepaald goed voor de grasmat, die afgelopen winter nog maar pas vernieuwd werd. Daarnaast waren er ook enkele fans die op de doelen klommen, werden er met vuurpijlen kleine brandhaardjes gemaakt op de grasmat en raakte een stuk van een plastieken dak zwaar beschadigd. Club Brugge kwam gisteren de eventuele schade al opmeten en doet dat vandaag verder. “De beelden spreken voor zich”, was het enige wat blauw-zwart officieel kwijt wou.

Feit is wel dat Club not amused is met de situatie. “De bestorming van het veld was moeilijk te vermijden”, reageert Marc Vanmaele, CEO van Cercle Brugge. “Cercle is bereid om te betalen voor de mogelijke schade aan het veld.” Tussen Club en Cercle is er tot 31 december 2019 een overeenkomst om de bijdragen voor het veld te delen. Daarin betaalt blauw-zwart een meerderheidsdeel.

Foto: Simon Mouton