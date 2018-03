Het grote gelijk van Standard-coach Sa Pinto: “Ik maak geen bochten om mensen te plezieren, ik ben geen slang

Na twee jaar zonder is Standard nog eens verzekerd van Play-off 1 en daar mag het Mehdi Carcela voor danken. De Marokkaan begon tot groot onbegrip van velen op de bank, maar deed na rust de match kantelen en had een voet in alle goals van zijn ploeg. “Ik weet uit ervaring dat je zo’n speler pas op het juiste moment moet brengen”, beweerde Ricardo Sa Pinto vol bravoure na afloop.