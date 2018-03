CLUBNIEUWS. Bondsparket geeft KV Mechelen raad, Deschacht niet mee op stage, slecht nieuws voor AA Gent

De reguliere competitie van de Jupiler Pro League zit erop. Tijd om uit te kijken naar Play-off I. Al zitten ze in Mechelen met de handen in het haar na een knotsgekke ontknoping. Intussen kreeg Olivier Deschacht te horen dat hij niet mee mag op stage met Anderlecht. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Yaremchuk buiten strijd

“Roman Yaremchuk incasseerde tijdens de opwarming een kniestoot van ­Rosted”, zei Yves Vanderhaeghe na afloop. De Oekraïense aanvaller kwam toch nog aan de aftrap, maar moest nog voor de rust afgelost worden door Rangelo Janga. Vandaag ondergaat Yaremchuk een scan, maar de Gentse medische staf vreest dat de spits een scheurtje opliep in de hamstrings. Hierdoor zou Yaremchuk drie tot zes weken out zijn en ziet hij allicht ook zijn debuut bij het Oekraïense nationale elftal in het water vallen. (ssg)

ANDERLECHT. Deschacht niet mee op stage, maar wel Najar en vier jonkies

Anderlecht trekt van vandaag tot woensdag naar het Waalse Jupille voor zijn Play-off 1-stage. Olivier Deschacht (37) kreeg voorlopig geen uitnodiging en blijft – behoudens een verrassing – trainen met de B-kern. Dat betekent dat Vanhaezebrouck geen rol meer voor hem ziet weggelegd. Van de langdurig geblesseerden gaan alleen Najar en Sowah mee. Onyekuru ondergaat binnen de tien dagen een check-up van zijn knie, Boeckx heeft nog inspuitingen nodig en Kara (knie) revalideert verder. Er gaan wel vier jongeren meer naar de Ardennen. Dat aanvaller Françis Amuzu, middenvelder Albert Sambi-Lokonga en verdediger Abdoul Dante zijn opgeroepen, is niet zo’n verrassing. Dat rechtsback Alexis Saelemae-ckers erbij is, dan weer wel. Vanhaezebrouck liet hem alleen invallen op STVV, maar ziet veel potentieel in hem.

De stage wordt er eentje in erg gesloten kring. Alleen op woensdag mag er een fotograaf langskomen voor sfeerbeelden. (jug)

ANTWERP. Baas wil doorgaan met Bölöni

Antwerp heeft tot de laatste speeldag gestreden voor Play-off 1, maar eindigt finaal achtste in de reguliere competitie. Dat zorgde niet voor zware ontgoocheling bij grote baas Paul Gheysens. “We hadden liever Play-off 1 gespeeld, dat is duidelijk. Maar als je het geheel bekijkt, moeten we tevreden zijn. Dat we nu in Play-off 2 zitten, wil niet zeggen dat we blijven stilstaan, hé. Is er nu minder enthousiasme? Zeker niet. Gaan we het rustiger aan doen? Neen. We gaan volop verder.”

En als het van Gheysens afhangt, gaat de club ook verder met trainer Laszlo Bölöni. De Roemeen – die gisteren door een schorsing zijn 65ste verjaardag in de tribune vierde – kreeg na Nieuwjaar kritiek van supporters over zijn vele wissels en vanuit de spelersgroep over zijn veeleisende aanpak. Maar Gheysens staat voor de volle honderd procent achter zijn coach. “We mogen supergelukkig zijn met die trainer. Hoe kan je nu iets negatiefs zeggen over Laszlo? Hij zal in bepaalde matchen eens wat keuzes gemaakt hebben die iemand anders niet had gemaakt. Maar dat ga je altijd hebben. Ik zeg u: hij is geen doorsnee trainer, hij is een topper. Kijk, er kwamen dit seizoen 25 nieuwe spelers. Dat is niet simpel om dat meteen te laten werken. Samen met sportief directeur Luciano D’Onofrio zit onze coach niet stil. Die mensen zijn nu al naar volgend seizoen toe aan het werken. We moeten ervoor zorgen dat we de juiste spelers bij elkaar krijgen. Ze gaan dat rond krijgen. Ik ben daar zeker van.” (gegy)

CHARLEROI. Al acht matchen zonder zege

De laatste zege van de Zebra’s dateert al van 19 januari. Na het verlies op Eupen volgden zes draws op een rij, nu ging Charleroi weer onderuit. De revelatie van voor de winterstop slabakt. Voor coach Felice Mazzu nog geen reden tot paniek. “Het is assez bizar, maar ik zie geen reden voor onrust. We hebben nu drie weken om de kopjes vrij te maken om dan weer van nul te starten. En we verdienden hier omwille van onze tweede helft meer. Maar Kaminski lag altijd in de weg.” (fbu)

CLUB BRUGGE. Scholz geschorst, Vanaken aan de kant met rugpijn

Geen Alexander Scholz in de eerste wedstrijd van Play-off 1. De verdediger viel in en pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Dion Cools was ziek en werd vervangen door Thibault Vlietinck die zijn eerste minuten sinds de 2-1-nederlaag in Moeskroen in september (!) kreeg. Hans Vanaken bleef met rugpijn uit voorzorg aan de kant. (gma)

GENK. Wederoptredende Trossard enige lichtpuntje bij Genk

Racing Genk heeft een slechte generale reputatie gehouden in het vooruitzicht van de bekerfinale. Slechts één positieve noot gisternamiddag: het wederoptreden van Leandro Trossard na ruim een half jaar blessureleed. Hij viel twintig minuten voor tijd in en tekende voor het eerreddend doelpunt. “Bij die goal vielen veel frustraties van mijn schouders’, zei Trossard. “Ik heb het de afgelopen maanden echt niet onder de markt gehad.”

Trossard geeft toe dat de bekerfinale een belangrijke rol speelde in de planning voor zijn wederoptreden. “Vijf weken geleden heb ik al tegen mezelf gezegd: In de bekerfinale wil ik er opnieuw bij zijn. Ik vond dat een realistische doelstelling. Of ik al klaar ben om ook te starten? Waarom niet, fysiek is er geen enkel probleem. Ik ga het de trainer zo moeilijk mogelijk maken. Welke speler wil geen beker­finale spelen? Zoiets maak je misschien maar één keer in je leven mee.” (edg)

KV MECHELEN. Klacht? Stap naar federaal parket

Als KV Mechelen de insinuaties hard wil maken, moet het naar het bondsparket of, nog doortastender, naar het federaal parket stappen. Het bondsparket is enorm beperkt in de onderzoeksmiddelen. Omdat het bondsparket geen waarnemers naar Mechelen en Eupen stuurde en niet langer op basis van televisiebeelden mag oordelen, moet het een klacht afwachten alvorens het in actie kan treden.

“Maar vergeet niet dat wij nauwelijks onderzoeksmiddelen hebben”, zegt bondsprocureur Marc Rubens. “Wij mogen geen telefoontaps doen, bankrekeningen nakijken, enz… Dat mag het federaal parket wel. Zij kunnen eventuele omkoping, waar op dit moment nog geen aanwijzing voor is, dus veel beter onderzoeken.”

Rubens benadrukt dat er geen enkele klacht is binnengelopen. Als KV Mechelen een klacht zou willen indienen, kan het beter naar het federaal parket stappen om een onderzoek te openen. (ldvw)

WAASLAND-BEVEREN. Camacho naar Canada?

Verliest Waasland-Beveren een vierde sterkhouder dit seizoen? Na Morioka, Seck en Gano staat ook aanvoerder Rudy Camacho (27) dicht bij een transfer. De Franse centrale verdediger bereikte al een persoonlijk akkoord met het Canadese Montréal Impact. De ex-ploeg van Laurent Ciman bracht intussen ook al een bod uit op Camacho, maar dat werd afgewezen door de Oost-Vlaamse club. De transfermarkt in Canada sluit op 1 mei. (whb)