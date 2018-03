Nog 138 dossiers voor niet-geïdentificeerde stoffelijke resten

Brussel - De federale politie heeft vorig jaar 42 dossiers geopend voor niet-geïdentificeerde stoffelijke resten. Vijfendertig daarvan werden opgelost. Toch blijven nog 138 dossiers open. Bij de politie werkt een cel van vijf mensen op de dossiers, staat maandag in de kranten van Sudpresse.

De oudste zaak gaat terug tot 1975. Maar volgens commissaris Guido Van Rillaer, die de cel binnen de Cel Vermiste Personen aanstuurt, is die lange duur net een voordeel. Een van de zaken uit 2017 die nog niet is opgelost, is die van het lijk van een man dat werd gevonden in de Maas vlakbij de haven van Namen op 28 juni.

De databank met DNA van vermiste personen is een “geweldig werkinstrument”, zegt Van Rillaer. Die databank is volgens Sudpresse echter al geblokkeerd sinds juli. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) zorgt, wegens een gebrek aan personeel, niet langer voor de opslag van DNA-stalen van niet-geïdentficeerde lichamen.