Werkgever mag ex-kankerpatiënte niet ontslaan: “Kanker is een handicap”

Werkgevers moeten ‘redelijke aanpassingen’ doen om mensen met een handicap aan het werk te laten, en dat geldt ook voor ex-kankerpatiënten. Dat oordeelde het Arbeidshof van Brussel nadat Maaike haar ontslag kreeg toen ze na het overwinnen van kanker weer aan het werk wilde.

Maaike H. werd in 2012 getroffen door lymfeklierkanker. De vrouw kon na een zware behandeling en revalidatie de kanker overwinnen. In 2014 voelde ze zich weer sterk genoeg om weer aan het werk te gaan. Dat hoopte ze deeltijds te kunnen doen. “Ik ben toen naar mijn werkgever gegaan en ik heb gevraagd om opnieuw halftijds te mogen beginnen, via een progressieve tewerkstelling”, vertelt ze aan onze zusterkrant De Standaard.

Haar werkgever zag dat echter niet zitten en liet haar weten dat ze geen geschikt werk meer voor haar hadden. In plaats van een deeltijdse job, kreeg Maaike haar ontslag.

De voormalige kankerpatiënte trok daarop naar de rechtbank, onder andere met de hulp van vakbond ACV en gelijkekansencentrum Unia. “Ik voelde me onrechtvaardig behandeld”, zegt Maaike daarover. “Ik wou eindelijk terug naar mijn gewone leven en dan volgde die dreun. Ik wil niet dat iemand anders hetzelfde meemaakt.”

Maaike kreeg van de rechter geen gelijk. Maar in hoger beroep kreeg ze dat wél. Het Arbeidshof oordeelde dat Maaike H. een handicap heeft als gevolg van haar ziekte en behandeling en werd op grond van die handicap gediscrimineerd door haar werkgever. Het hof baseert zich op eerdere rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, dat een handicap ruim interpreteert. Het is de eerste keer dat een Belgische rechter de blijvende gevolgen van kanker ziet als een handicap.

“Dat is belangrijk, want mensen met een handicap worden beschermd onder de antidiscriminatiewetgeving. Werkgevers moeten ­‘redelijke aanpassingen’ doen om mensen met een handicap aan het werk te laten”, zegt Els Keytsman van Unia aan De Standaard.

De werkgever had dus voor aanpassingen moeten zorgen, zodat een vrouw die door kanker lange tijd niet kon gaan werken toch haar job kon blijven doen. De rechter veroordeelde de werkgever tot het betalen van een schadevergoeding van 12.500 euro aan de werkneemster wegens discriminatie.”

Re-integratieprojecten

Cijfers voor België zijn er niet, maar uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat 57 procent van ex-kankerpatiënten moeizame reacties ervaren van hun baas. Veel werkgevers weten volgens Unia niet altijd wat redelijke aanpassingen zijn. Ook de procedure rond re-integratietrajecten is velen onbekend. “We juichen dan ook toe dat er heel wat studiedagen over het thema georganiseerd worden. Ook onze onlinevormingen voor HR-mensen zijn een succes”, zegt Keytsman. Ze wijst erop dat werknemers loyaler worden als ze niet moeten vrezen voor ontslag na hun behandeling en kunnen rekenen op flexibiliteit van de baas.