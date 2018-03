Vrijgezellenfeest eindigt in drama: groep vriendinnen komt om het leven bij vliegtuigcrash

Mina (in de witte badjas) met haar vriendinnen op haar vrijgezellenfeest. Foto: Instagram

Wat een prachtige vrijgezellentrip had moeten worden voor de toekomstige bruid Mina Basaran (28), dochter van een rijke Turkse zakenman, eindigde in een drama: de jonge vrouw en zeven vriendinnen kwamen om het leven toen het privévliegtuig waarmee ze onderweg waren van Dubai, neerstortte.

De 28-jarige Turkse Mina zou op 14 april gaan trouwen met haar vriend Murat Gezer. Voor haar vrijgezellenfeest ging de bruid in spe met zeven vriendinnen naar Dubai. Op de terugweg naar Istanboel kwam het privévliegtuig van de Basaran Holding Company, het bedrijf van de vader van Mina -de steenrijke zakenman Huseyin Basaran-, in hevig weer terecht en vloog tegen een berg. Het ongeval gebeurde nabij de stad Shahr-e Kord, in het zuidwesten van Iran.

Een bericht gedeeld door MINA BASHARAN (@mina_basharan) op 11 Mrt 2018 om 12:34 (PDT)

Het vliegtuig brandde volledig uit. Mina en haar vriendinnen overleefden de ramp niet. Ook de drie bemanningsleden kwamen om het leven. Acht lichamen werden al geïdentificeerd, twee van de drie andere stoffelijke overschotten zijn zwaar verbrand.

#bettertogether #minasbachelorette Een bericht gedeeld door MINA BASHARAN (@mina_basharan) op 11 Mrt 2018 om 12:29 (PDT)

Yolanthe Sneijder-Cabau

Mina was een vriendin van Yolanthe Sneijder-Cabau, de vrouw van de Nederlandse voetballer Wesley Sneijder, meldt De Telegraaf. Ze leerde de Turkse kennen toen Sneijder voor Galatasaray voetbalde. “Ik kan geen woorden vinden voor hoe intens verdrietig ik mij voel. Ze was zeer geliefd en bewonderd. Mina, lieve engel, ik zal je missen”, schrijft de voetbalvrouw op Instagram.