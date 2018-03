Leger verwart burgers met opstandelingen en schiet hen per ongeluk dood

Ethiopische soldaten hebben per ongeluk 9 burgers gedood en 12 anderen verwond. Dat gebeurde tijdens een militaire operatie tegen opstandige militanten.

Het incident gebeurde in de Moyale-regio, in het centrum van het land. De burgers werden ten onrechte bestempeld als leden van het Oromo Liberation Front (OLF), zegt het Ethiopia News Agency. Dat gebeurde nadat “leden van het leger foute informatie hadden ontvangen en ze op basis daarvan ongepaste maatregelen hadden genomen”, klinkt het bij het Secretariaat van de Command Post. De soldaten die betrokken waren bij het incident werden intussen gearresteerd. Er is een officieel onderzoek gestart. Na het onderzoek zullen de betrokkenen worden berecht voor een militaire rechtbank.

Onrust

De soldaten waren in de regio voor een operatie tegen militanten van het OLF. Het leger beschuldigt de militanten ervan onrust te willen veroorzaken in het land.

Het is al een aantal weken onrustig in Ethiopië nadat premier Hailemariam Desalegn half februari plots ontslag nam en de regering nadien een noodtoestand afkondigde “om de veiligheid en stabiliteit van het land te waarborgen”.

Het Oromo-volk is de grootste etnische groep in Ethiopië, maar wordt vaak achteruitgesteld door de overheid.