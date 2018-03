De meest bizarre klachten aan de VRT: “Kunt ge eens aan Simonneke zeggen dat ze moet zwijgen terwijl ze eet”

De VRT ontvangt jaarlijks talloze klachten van haar gebruikers. Die worden allemaal gebundeld in een klachtenboek, waarvan de meest recente versie onlangs gepubliceerd werd. Toch krijgt de omroep ook heel wat bizarre klachten binnen, die vaak de publicatie niet halen. Een korte bloemlezing.

In totaal ontving de VRT in 2017 4.565 klachten, waarvan de meeste betrekking hebben op technologie en transmissie. “We konden twee grote pieken vaststellen: de lancering van VRT NU en vrtnws.be”, zegt Linda Van Crombruggen. Zij stelt jaarlijks het klachtenrapport op van de VRT.

Los van die grote pieken kreeg de dienst ook heel bizarre klachten binnen. Vaak over dagelijkse programma’s als ‘Thuis’, ‘Blokken’ of ‘Het Journaal’. Een bloemlezing.

Een wees is niet juist

Zo vormen Frank of Sabine blijkbaar de favoriete schietschijf van VRT-kijkend Vlaanderen. “Op de weerkaart van Europa ligt Turkije altijd tussen de benen van Sabine, kun je vragen of ze ergens anders gaat staan”, klonk het eens. Of wanneer Franks Deboosere zegt “wees voorzichtig voor gladheid”, merkt een schampere kijker op dat zoiets eigenlijk niet klopt. “Bij mijn weten is een wees een kind zonder ouders.”

Ook Ben Crabbé moet het soms ontgelden.“Ben hoest te veel. Jullie moeten hem naar de dokter sturen”, klonk het eens. Een andere kijker stoorde zich dan weer aan de vragen van de quizmaster: “Jullie moeten stoppen met vragen te stellen over VTM”.

(lees verder onder de foto)

Ook een quizmaster kan soms een beetje ziek zijn. “Stuur Ben Crabbé eens naar de dokter!?” Foto: © VRT - Lies Willaert

Simonneke smakt

En dat ook Thuis-personages het goede voorbeeld moeten geven, blijkt uit deze klacht: “Kunt ge aan Simonneke van Thuis een zeggen dat ze te veel smakt terwijl ze eet? En dat ze dan ook moet zwijgen? Dat is namelijk onbeleefd. Hoe krijg ik dat uitgelegd aan mijn kinderen?”. Iemand anders had dan weer een nuttige tip, in plaats van een klacht. “Iemand mailde ons dat er mascara bestaat die niet uitloopt. En dat zoiets van pas zou komen voor Simonneke”, zegt Van Crombruggen.

De klachten van kijkers zijn tot slot soms ook heel erg nuttig. “In het verleden kregen we meermaals klachten omdat we in een bepaald programma een reis weggaven naar Egypte. En dat terwijl er in het journaal werd afgeraden om ernaartoe te gaan”, besluit Van Crombruggen.