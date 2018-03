Vliegtuig crasht naast landingsbaan en vliegt in brand: “Minstens 40 doden, 9 vermisten”

Op de internationale luchthaven van de Nepalese hoofdstad Kathmandu is een passagiersvliegtuig gecrasht tijdens het landen. Zeker 40 mensen kwamen om het leven.

Het gaat om een vliegtuig van US-Bangla Airlines, een luchtvaartmaatschappij uit Bangladesh. Het vliegtuig was afkomstig van Dhaka en kwam in moeilijkheden tijdens de landing. Het toestel stortte neer op een grasveld vlakbij de landingsbaan en vatte vuur na de crash. Boven de luchthaven, Tribhuvan International, hangt een enorme zwarte rookwolk.

Er zouden 71 mensen op het vliegtuig hebben gezeten. Zeker 40 van hen kwamen om het leven, zo meldt een official van de Nepalese politie. 31 mensen stierven tijdens de crash zelf. Nog eens negen anderen overleden in het ziekenhuis. Negen andere personen zijn nog vermist. Minstens 23 mensen zijn gewond.

Ook over de oorzaak van de crash is nog maar weinig bekend. De Nepalese luchtvaartautoriteit vermoedt dat er sprake was van technische problemen. Alle luchtverkeer van en naar het vliegveld is stilgelegd. Reddingwerkers en het leger zijn aanwezig.

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP