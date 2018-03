Standard en Gent straks concurrenten in Play-off 1, maar op Twitter is er niets van te merken

Standard kon zondag een 2-0 achterstand nog ombuigen naar een 2-3 overwinning en eindigde zo als zesde. Antwerp kon niet winnen op het veld van Anderlecht, Kortrijk deed wel wat het moest doen en won met 2-0 van Charleroi, maar door de zege van de Rouches eindigden de Kerels pas zevende en spelen ze, net zoals Antwerp, Play-off 2.

Gent won zondag met 1-2 op het veld van Racing Genk en was al een paar weken zeker van Play-off 1. Op Twitter dollen Standard en de Buffalo’s met elkaar over de play-offs waar ze straks concurrenten zijn.

See you soon @KAAGent We both started from the bottom, but we climbed into the top 6 #RoadToPoI pic.twitter.com/TJAQhXG2SN